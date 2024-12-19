https://ria.ru/20241219/putin-1990130284.html
Россия готова к компромиссам, заявил Путин
Россия готова к компромиссам, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Россия готова к компромиссам, заявил Путин
Политика - это искусство компромисса, Россия готова к переговорам и компромиссам, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:43:00+03:00
2024-12-19T13:43:00+03:00
2024-12-19T13:59:00+03:00
россия
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Политика - это искусство компромисса, Россия готова к переговорам и компромиссам, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Политика и есть искусство компромисса, мы всегда говорили, что мы готовы к переговорам и компромиссам", – отметил он.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, политика
Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Политика
Россия готова к компромиссам, заявил Путин
Путин: Россия всегда готова к компромиссам