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Россия подумает о сохранении военных баз в Сирии, заявил Путин
Россия подумает о сохранении военных баз в Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Россия подумает о сохранении военных баз в Сирии, заявил Путин
Россия подумает о сохранении военных баз в Сирии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:41:00+03:00
2024-12-19T13:41:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия подумает о сохранении военных баз в Сирии, заявил президент России Владимир Путин."Мы поддерживаем отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию, со всеми странами региона, подавляющие из них говорят нам о том, что были бы заинтересованы в том, что наши военные базы в Сирии остались. Не знаю, мы должны подумать над этим, потому что для себя должны решить, как у нас будут складываться отношения с теми политическими силами, которые сейчас контролируют и будут контролировать ситуацию в этой стране в будущем", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Путин о сохранении военных баз в Сирии
Путин о сохранении военных баз в Сирии
2024-12-19T13:41
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сирия, россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, в мире
Сирия, Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, В мире
Россия подумает о сохранении военных баз в Сирии, заявил Путин
Путин заявил, что Россия подумает о сохранении своих военных баз в Сирии