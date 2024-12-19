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Россия подумает о сохранении военных баз в Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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13:41 19.12.2024 (обновлено: 14:06 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990129413.html
Россия подумает о сохранении военных баз в Сирии, заявил Путин
Россия подумает о сохранении военных баз в Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Россия подумает о сохранении военных баз в Сирии, заявил Путин
Россия подумает о сохранении военных баз в Сирии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:41:00+03:00
2024-12-19T14:06:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия подумает о сохранении военных баз в Сирии, заявил президент России Владимир Путин."Мы поддерживаем отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию, со всеми странами региона, подавляющие из них говорят нам о том, что были бы заинтересованы в том, что наши военные базы в Сирии остались. Не знаю, мы должны подумать над этим, потому что для себя должны решить, как у нас будут складываться отношения с теми политическими силами, которые сейчас контролируют и будут контролировать ситуацию в этой стране в будущем", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о сохранении военных баз в Сирии
Путин о сохранении военных баз в Сирии
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сирия, россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, в мире
Сирия, Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, В мире
Россия подумает о сохранении военных баз в Сирии, заявил Путин

Путин заявил, что Россия подумает о сохранении своих военных баз в Сирии

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия подумает о сохранении военных баз в Сирии, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы поддерживаем отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию, со всеми странами региона, подавляющие из них говорят нам о том, что были бы заинтересованы в том, что наши военные базы в Сирии остались. Не знаю, мы должны подумать над этим, потому что для себя должны решить, как у нас будут складываться отношения с теми политическими силами, которые сейчас контролируют и будут контролировать ситуацию в этой стране в будущем", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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СирияРоссияПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинВ мире
 
 
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