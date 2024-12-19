https://ria.ru/20241219/putin-1990128714.html
Россия достигла своих целей в Сирии, заявил Путин
Россия достигла своих целей в Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Россия достигла своих целей в Сирии, заявил Путин
Россия 10 лет назад пришла в Сирию, чтобы там не возник террористический анклав, мы достигли своих целей, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:40:00+03:00
2024-12-19T13:40:00+03:00
2024-12-19T14:46:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
россия
в мире
сирия
афганистан
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990156669_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7fbda01802515ea487a5596971694c20.jpg
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия 10 лет назад пришла в Сирию, чтобы там не возник террористический анклав, мы достигли своих целей, сказал президент РФ Владимир Путин."Мы ведь пришли в Сирию для того, чтобы там не был создан террористический анклав, наподобие того, что был создан в других странах, скажем, в Афганистане. В целом, мы целей достигли", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241219/putin-1989789005.html
россия
сирия
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990156669_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8653eecce54655a7c71f52096de4b484.jpg
Путин о ситуации в Сирии
Путин о ситуации в Сирии
2024-12-19T13:40
true
PT4M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, в мире, сирия, афганистан, политика
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, В мире, Сирия, Афганистан, Политика
Россия достигла своих целей в Сирии, заявил Путин
Путин: РФ не допустила возникновения террористического анклава в Сирии