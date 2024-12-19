https://ria.ru/20241219/putin-1990128714.html

Россия достигла своих целей в Сирии, заявил Путин

Россия достигла своих целей в Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Россия достигла своих целей в Сирии, заявил Путин

Россия 10 лет назад пришла в Сирию, чтобы там не возник террористический анклав, мы достигли своих целей, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:40:00+03:00

2024-12-19T13:40:00+03:00

2024-12-19T14:46:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия 10 лет назад пришла в Сирию, чтобы там не возник террористический анклав, мы достигли своих целей, сказал президент РФ Владимир Путин."Мы ведь пришли в Сирию для того, чтобы там не был создан террористический анклав, наподобие того, что был создан в других странах, скажем, в Афганистане. В целом, мы целей достигли", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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Путин о ситуации в Сирии Путин о ситуации в Сирии 2024-12-19T13:40 true PT4M58S

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, в мире, сирия, афганистан, политика