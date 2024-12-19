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Россия достигла своих целей в Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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13:40 19.12.2024 (обновлено: 14:46 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990128714.html
Россия достигла своих целей в Сирии, заявил Путин
Россия достигла своих целей в Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Россия достигла своих целей в Сирии, заявил Путин
Россия 10 лет назад пришла в Сирию, чтобы там не возник террористический анклав, мы достигли своих целей, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:40:00+03:00
2024-12-19T14:46:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия 10 лет назад пришла в Сирию, чтобы там не возник террористический анклав, мы достигли своих целей, сказал президент РФ Владимир Путин."Мы ведь пришли в Сирию для того, чтобы там не был создан террористический анклав, наподобие того, что был создан в других странах, скажем, в Афганистане. В целом, мы целей достигли", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о ситуации в Сирии
Путин о ситуации в Сирии
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, в мире, сирия, афганистан, политика
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, В мире, Сирия, Афганистан, Политика
Россия достигла своих целей в Сирии, заявил Путин

Путин: РФ не допустила возникновения террористического анклава в Сирии

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия 10 лет назад пришла в Сирию, чтобы там не возник террористический анклав, мы достигли своих целей, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Мы ведь пришли в Сирию для того, чтобы там не был создан террористический анклав, наподобие того, что был создан в других странах, скажем, в Афганистане. В целом, мы целей достигли", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинРоссияВ миреСирияАфганистанПолитика
 
 
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