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Путин заявил, что знает, когда ВС России выбьют ВСУ из Курской области
Путин заявил, что знает, когда ВС России выбьют ВСУ из Курской области - РИА Новости, 19.12.2024
Путин заявил, что знает, когда ВС России выбьют ВСУ из Курской области
Президент России Владимир Путин заявил, что имеет представление, когда украинские войска будут выбиты из Курской области, но конкретной даты он назвать не... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:38:00+03:00
2024-12-19T13:38:00+03:00
2024-12-19T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что имеет представление, когда украинские войска будут выбиты из Курской области, но конкретной даты он назвать не может. Президент заявил, что Россия точно выбьет ВСУ из Курской области. "Вопрос о конкретной дате, извините, я сейчас просто не могу этого... Я представляю, я знаю, есть же планы, они мне докладываются на регулярной основе, но просто сказать, вот к такому числу, так не делается, потому что ребята же меня слышат - день, два, я назову такую дату, и они пойдут во что бы то ни стало к этой дате, не будут с потерями считаться. Мы не можем так поступать", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин заявил, что знает, когда ВС России выбьют ВСУ из Курской области
Путин заявил, что знает, когда ВСУ выбьют из Курской области, но даты не назвал