https://ria.ru/20241219/putin-1990126593.html

Путин заявил, что знает, когда ВС России выбьют ВСУ из Курской области

Путин заявил, что знает, когда ВС России выбьют ВСУ из Курской области - РИА Новости, 19.12.2024

Путин заявил, что знает, когда ВС России выбьют ВСУ из Курской области

Президент России Владимир Путин заявил, что имеет представление, когда украинские войска будут выбиты из Курской области, но конкретной даты он назвать не... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:38:00+03:00

2024-12-19T13:38:00+03:00

2024-12-19T13:38:00+03:00

россия

курская область

владимир путин

вооруженные силы украины

прямая линия с владимиром путиным — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990123286_0:0:2354:1325_1920x0_80_0_0_17c4bb6929573fb0175f2a8255607c82.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что имеет представление, когда украинские войска будут выбиты из Курской области, но конкретной даты он назвать не может. Президент заявил, что Россия точно выбьет ВСУ из Курской области. "Вопрос о конкретной дате, извините, я сейчас просто не могу этого... Я представляю, я знаю, есть же планы, они мне докладываются на регулярной основе, но просто сказать, вот к такому числу, так не делается, потому что ребята же меня слышат - день, два, я назову такую дату, и они пойдут во что бы то ни стало к этой дате, не будут с потерями считаться. Мы не можем так поступать", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1990121726.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, прямая линия с владимиром путиным — 2024