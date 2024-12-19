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Путин заявил, что знает, когда ВС России выбьют ВСУ из Курской области - РИА Новости, 19.12.2024
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13:38 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/putin-1990126593.html
Путин заявил, что знает, когда ВС России выбьют ВСУ из Курской области
Путин заявил, что знает, когда ВС России выбьют ВСУ из Курской области - РИА Новости, 19.12.2024
Путин заявил, что знает, когда ВС России выбьют ВСУ из Курской области
Президент России Владимир Путин заявил, что имеет представление, когда украинские войска будут выбиты из Курской области, но конкретной даты он назвать не... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:38:00+03:00
2024-12-19T13:38:00+03:00
россия
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что имеет представление, когда украинские войска будут выбиты из Курской области, но конкретной даты он назвать не может. Президент заявил, что Россия точно выбьет ВСУ из Курской области. "Вопрос о конкретной дате, извините, я сейчас просто не могу этого... Я представляю, я знаю, есть же планы, они мне докладываются на регулярной основе, но просто сказать, вот к такому числу, так не делается, потому что ребята же меня слышат - день, два, я назову такую дату, и они пойдут во что бы то ни стало к этой дате, не будут с потерями считаться. Мы не можем так поступать", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин заявил, что знает, когда ВС России выбьют ВСУ из Курской области

Путин заявил, что знает, когда ВСУ выбьют из Курской области, но даты не назвал

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что имеет представление, когда украинские войска будут выбиты из Курской области, но конкретной даты он назвать не может.
Президент заявил, что Россия точно выбьет ВСУ из Курской области.
"Вопрос о конкретной дате, извините, я сейчас просто не могу этого... Я представляю, я знаю, есть же планы, они мне докладываются на регулярной основе, но просто сказать, вот к такому числу, так не делается, потому что ребята же меня слышат - день, два, я назову такую дату, и они пойдут во что бы то ни стало к этой дате, не будут с потерями считаться. Мы не можем так поступать", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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РоссияКурская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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