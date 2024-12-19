https://ria.ru/20241219/putin-1990124208.html
Путин оценил работу правительства над ситуацией в отраслевом разрезе
Путин оценил работу правительства над ситуацией в отраслевом разрезе - РИА Новости, 19.12.2024
Путин оценил работу правительства над ситуацией в отраслевом разрезе
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ могло бы оперативней работать над ситуацией в отраслевом разрезе. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:34:00+03:00
2024-12-19T13:34:00+03:00
2024-12-19T13:34:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ могло бы оперативней работать над ситуацией в отраслевом разрезе. Глава государства отметил, что правительство работает эффективно, вполне удовлетворительно и очень много делает. "И правительство наше думает о будущем, формулирует задачи, национальные цели развития, национальные проекты, прекрасно. Но неплохо было бы поработать своевременно и в отраслевом плане, в отраслевом разрезе, думать о развитии отраслей, отдельных отраслей производства, товаров широкого спроса... И нужно было бы принимать вот эти своевременные решения", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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экономика, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Экономика, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин оценил работу правительства над ситуацией в отраслевом разрезе
Путин: правительство могло работать быстрее над ситуацией в отраслевом разрезе