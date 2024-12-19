https://ria.ru/20241219/putin-1990124114.html

Путин подчеркнул, что американские СМИ свободно работают в России

Путин подчеркнул, что американские СМИ свободно работают в России - РИА Новости, 19.12.2024

Путин подчеркнул, что американские СМИ свободно работают в России

Американские журналисты работают в России свободно, несмотря на гонения на российские СМИ в США, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:34:00+03:00

2024-12-19T13:34:00+03:00

2024-12-19T14:36:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

россия

владимир путин

nbc

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990153349_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a0202ef74f82f4fb62bbb511a4159c4.jpg

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Американские журналисты работают в России свободно, несмотря на гонения на российские СМИ в США, заявил Владимир Путин."Несмотря на все гонения на нашу прессу (в США - ред.), мы вам позволяем работать в России. И вы делаете это свободно. Уже хорошо. Вам и тем людям, которые вам платят заработную плату в США, очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я придерживаюсь другой точки зрения. Я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие 2-3 года", - ответил Путин журналисту из NBC во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1990070879.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Россия стала гораздо сильнее": Путин ответил иностранному журналисту "Россия стала гораздо сильнее": Путин ответил журналисту NBC 2024-12-19T13:34 true PT1M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин, nbc, сша