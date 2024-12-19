https://ria.ru/20241219/putin-1990124114.html
Путин подчеркнул, что американские СМИ свободно работают в России
Путин подчеркнул, что американские СМИ свободно работают в России - РИА Новости, 19.12.2024
Путин подчеркнул, что американские СМИ свободно работают в России
Американские журналисты работают в России свободно, несмотря на гонения на российские СМИ в США, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:34:00+03:00
2024-12-19T13:34:00+03:00
2024-12-19T14:36:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Американские журналисты работают в России свободно, несмотря на гонения на российские СМИ в США, заявил Владимир Путин."Несмотря на все гонения на нашу прессу (в США - ред.), мы вам позволяем работать в России. И вы делаете это свободно. Уже хорошо. Вам и тем людям, которые вам платят заработную плату в США, очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я придерживаюсь другой точки зрения. Я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие 2-3 года", - ответил Путин журналисту из NBC во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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"Россия стала гораздо сильнее": Путин ответил иностранному журналисту
"Россия стала гораздо сильнее": Путин ответил журналисту NBC
2024-12-19T13:34
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин, nbc, сша
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Владимир Путин, NBC, США
Путин подчеркнул, что американские СМИ свободно работают в России
Путин заявил, что СМИ из США свободно работают в России, несмотря на гонения