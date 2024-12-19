https://ria.ru/20241219/putin-1990121726.html

Путин: Украина бросает лучшие подразделения на убой в Курской области

Путин: Украина бросает лучшие подразделения на убой в Курской области - РИА Новости, 19.12.2024

Путин: Украина бросает лучшие подразделения на убой в Курской области

Украина бросает свои лучшие штурмовые подразделения на убой в Курской области, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:30:00+03:00

2024-12-19T13:30:00+03:00

2024-12-19T13:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

курская область

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украина бросает свои лучшие штурмовые подразделения на убой в Курской области, заявил президент России Владимир Путин. "Военного смысла нет никакого, не было никакого: ни заходить вооруженным силам Украины в Курскую область, ни держаться сейчас там так, как они делают, бросая туда на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin--1990097430.html

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