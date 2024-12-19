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Путин: Украина бросает лучшие подразделения на убой в Курской области
Путин: Украина бросает лучшие подразделения на убой в Курской области - РИА Новости, 19.12.2024
Путин: Украина бросает лучшие подразделения на убой в Курской области
Украина бросает свои лучшие штурмовые подразделения на убой в Курской области, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:30:00+03:00
2024-12-19T13:30:00+03:00
2024-12-19T13:30:00+03:00
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украина бросает свои лучшие штурмовые подразделения на убой в Курской области, заявил президент России Владимир Путин. "Военного смысла нет никакого, не было никакого: ни заходить вооруженным силам Украины в Курскую область, ни держаться сейчас там так, как они делают, бросая туда на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин: Украина бросает лучшие подразделения на убой в Курской области
Путин: Украина бросает лучшие штурмовые подразделения на убой в Курской области