https://ria.ru/20241219/putin-1990121097.html
Путин рассказал о мерах по ликвидации последствий ЧП с танкерами
Путин рассказал о мерах по ликвидации последствий ЧП с танкерами - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о мерах по ликвидации последствий ЧП с танкерами
Президент России Владимир Путин заявил, что при необходимости будет развернута дополнительная группировка МЧС для ликвидации последствий ЧП с танкерами в... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:29:00+03:00
2024-12-19T13:29:00+03:00
2024-12-19T14:00:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
крушение двух танкеров в керченском проливе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
россия
керченский пролив
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990135998_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21409e4a8e4b7538964fdcf6523abb4b.jpg
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что при необходимости будет развернута дополнительная группировка МЧС для ликвидации последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе."Сейчас не требуется, но если это будет нужно, мы, конечно, готовы будем развернуть там и дополнительную группировку МЧС, но всё-таки – это то, что нужно делать сейчас. Это топливо, этот топливочный мазут – он имеет свои свойства, при определённых температурах он является твердым материалом, выбрасывается на берег, и надо убирать, часть этого материала залегла уже на дно, но где-то в мае – это может при других температурах подняться и тоже выбрасываться, поэтому нужно уже сейчас готовиться к тому моменту, когда температура воды поднимется", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241219/putin-1989789005.html
россия
керченский пролив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990135998_276:0:1716:1080_1920x0_80_0_0_1bad7a0090b19c0e4aa1f100f2db9a61.jpg
Путин о мерах по ликвидации экологических последствий крушения танкеров в Керченском проливе
О конкретных мерах по ликвидации экологических последствий крушения танкеров в Керченском проливе
2024-12-19T13:29
true
PT2M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прямая линия с владимиром путиным — 2024, крушение двух танкеров в керченском проливе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, россия, керченский пролив, происшествия
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин, Россия, Керченский пролив, Происшествия
Путин рассказал о мерах по ликвидации последствий ЧП с танкерами
Путин заявил о дополнительных мерах для ликвидации последствий ЧП с танкерами