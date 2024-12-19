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Путин рассказал о мерах по ликвидации последствий ЧП с танкерами - РИА Новости, 19.12.2024
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13:29 19.12.2024 (обновлено: 14:00 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990121097.html
Путин рассказал о мерах по ликвидации последствий ЧП с танкерами
Путин рассказал о мерах по ликвидации последствий ЧП с танкерами - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о мерах по ликвидации последствий ЧП с танкерами
Президент России Владимир Путин заявил, что при необходимости будет развернута дополнительная группировка МЧС для ликвидации последствий ЧП с танкерами в... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:29:00+03:00
2024-12-19T14:00:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
крушение двух танкеров в керченском проливе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
россия
керченский пролив
происшествия
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что при необходимости будет развернута дополнительная группировка МЧС для ликвидации последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе."Сейчас не требуется, но если это будет нужно, мы, конечно, готовы будем развернуть там и дополнительную группировку МЧС, но всё-таки – это то, что нужно делать сейчас. Это топливо, этот топливочный мазут – он имеет свои свойства, при определённых температурах он является твердым материалом, выбрасывается на берег, и надо убирать, часть этого материала залегла уже на дно, но где-то в мае – это может при других температурах подняться и тоже выбрасываться, поэтому нужно уже сейчас готовиться к тому моменту, когда температура воды поднимется", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241219/putin-1989789005.html
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Путин о мерах по ликвидации экологических последствий крушения танкеров в Керченском проливе
О конкретных мерах по ликвидации экологических последствий крушения танкеров в Керченском проливе
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, крушение двух танкеров в керченском проливе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, россия, керченский пролив, происшествия
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин, Россия, Керченский пролив, Происшествия
Путин рассказал о мерах по ликвидации последствий ЧП с танкерами

Путин заявил о дополнительных мерах для ликвидации последствий ЧП с танкерами

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что при необходимости будет развернута дополнительная группировка МЧС для ликвидации последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе.
"Сейчас не требуется, но если это будет нужно, мы, конечно, готовы будем развернуть там и дополнительную группировку МЧС, но всё-таки – это то, что нужно делать сейчас. Это топливо, этот топливочный мазут – он имеет свои свойства, при определённых температурах он является твердым материалом, выбрасывается на берег, и надо убирать, часть этого материала залегла уже на дно, но где-то в мае – это может при других температурах подняться и тоже выбрасываться, поэтому нужно уже сейчас готовиться к тому моменту, когда температура воды поднимется", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018 года - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Итоги "прямых линий" Владимира Путина
01:13
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024Крушение двух танкеров в Керченском проливеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинРоссияКерченский проливПроисшествия
 
 
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