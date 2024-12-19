https://ria.ru/20241219/putin-1990120186.html
Путин призвал делать все, чтобы убрать топливо от танкеров
Путин призвал делать все, чтобы убрать топливо от танкеров - РИА Новости, 19.12.2024
Путин призвал делать все, чтобы убрать топливо от танкеров
Надо сделать всё, чтобы убрать топливо, которое появляется на побережье после ЧП в Керченском проливе, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:28:00+03:00
2024-12-19T13:28:00+03:00
2024-12-19T13:38:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
керченский пролив
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Надо сделать всё, чтобы убрать топливо, которое появляется на побережье после ЧП в Керченском проливе, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Работают разные службы, службы разных ведомств. Это и министерство природных ресурсов, это Минтранс, это МЧС… Я попросил председателя правительства организовать рабочую группу… Надо сделать всё, чтобы убрать это топливо, которое появляется на берегу", - сказал президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, керченский пролив, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Керченский пролив, Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин призвал делать все, чтобы убрать топливо от танкеров
Путин заявил, что надо сделать все, чтобы убрать топливо в Керченском проливе