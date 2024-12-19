https://ria.ru/20241219/putin-1990118086.html

Путин назвал ситуацию в Керченском проливе экологической бедой

Путин назвал ситуацию в Керченском проливе экологической бедой - РИА Новости, 19.12.2024

Путин назвал ситуацию в Керченском проливе экологической бедой

Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров в Керченском проливе. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:25:00+03:00

2024-12-19T13:25:00+03:00

2024-12-19T13:46:00+03:00

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

прямая линия с владимиром путиным — 2024

происшествия

россия

краснодарский край

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров в Керченском проливе.В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президенту показали кадры с курортных пляжей Краснодарского края, где произошел выброс мазута на берег."Это, конечно, беда экологическая, это совершенно очевидно. Правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов судов. Мне докладывали, что, по их мнению, капитаны судов нарушили соответствующие правила и не ушли вовремя в укрытия", - прокомментировал Путин.Президент добавил, что почти 40% топлива вытекло после крушения танкеров.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации.По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Во вторник начались работы по очистке территории.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1990121097.html

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керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, прямая линия с владимиром путиным — 2024, происшествия, россия, краснодарский край, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), владимир путин