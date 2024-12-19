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Путин назвал ситуацию в Керченском проливе экологической бедой - РИА Новости, 19.12.2024
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13:25 19.12.2024 (обновлено: 13:46 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990118086.html
Путин назвал ситуацию в Керченском проливе экологической бедой
Путин назвал ситуацию в Керченском проливе экологической бедой - РИА Новости, 19.12.2024
Путин назвал ситуацию в Керченском проливе экологической бедой
Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров в Керченском проливе. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:25:00+03:00
2024-12-19T13:46:00+03:00
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
прямая линия с владимиром путиным — 2024
происшествия
россия
краснодарский край
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров в Керченском проливе.В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президенту показали кадры с курортных пляжей Краснодарского края, где произошел выброс мазута на берег."Это, конечно, беда экологическая, это совершенно очевидно. Правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов судов. Мне докладывали, что, по их мнению, капитаны судов нарушили соответствующие правила и не ушли вовремя в укрытия", - прокомментировал Путин.Президент добавил, что почти 40% топлива вытекло после крушения танкеров.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации.По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Во вторник начались работы по очистке территории.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241219/putin-1990121097.html
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керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, прямая линия с владимиром путиным — 2024, происшествия, россия, краснодарский край, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), владимир путин
Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Происшествия, Россия, Краснодарский край, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Владимир Путин
Путин назвал ситуацию в Керченском проливе экологической бедой

Путин заявил, что крушение танкеров привело к экологической беде

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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров в Керченском проливе.
В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президенту показали кадры с курортных пляжей Краснодарского края, где произошел выброс мазута на берег.
Путин о мерах по ликвидации экологических последствий крушения танкеров в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин рассказал о мерах по ликвидации последствий ЧП с танкерами
13:29
"Это, конечно, беда экологическая, это совершенно очевидно. Правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов судов. Мне докладывали, что, по их мнению, капитаны судов нарушили соответствующие правила и не ушли вовремя в укрытия", - прокомментировал Путин.
Президент добавил, что почти 40% топлива вытекло после крушения танкеров.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации.
По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Во вторник начались работы по очистке территории.
Волонтеры о том, как проходит работа по очищению пляжей Анапы от мазута - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Волонтеры из Анапы рассказали, как помогают убирать выбросы мазута
Вчера, 17:16
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
 
Керченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливеПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024ПроисшествияРоссияКраснодарский крайФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Владимир Путин
 
 
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