https://ria.ru/20241219/putin-1990112962.html

Путин дал руководству ДНР поручение по пенсионным начислениям

Путин дал руководству ДНР поручение по пенсионным начислениям - РИА Новости, 19.12.2024

Путин дал руководству ДНР поручение по пенсионным начислениям

Президент России Владимир Путин поручил руководству ДНР решать без бюрократии вопросы подтверждения стажа для начисления пенсий. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:18:00+03:00

2024-12-19T13:18:00+03:00

2024-12-19T13:26:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил руководству ДНР решать без бюрократии вопросы подтверждения стажа для начисления пенсий."Нужно подтверждать стаж. Было сложно это сделать до недавнего времени. Совсем недавно был принят закон о том, что весь стаж, полученный человеком в предыдущие годы и десятилетия, засчитывается... Я очень прошу руководство республики таким образом построить свою работу, чтобы вопросы подобного рода решались без лишней бюрократии", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, донецкая народная республика