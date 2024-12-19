https://ria.ru/20241219/putin-1990112962.html
Путин дал руководству ДНР поручение по пенсионным начислениям
Путин дал руководству ДНР поручение по пенсионным начислениям - РИА Новости, 19.12.2024
Путин дал руководству ДНР поручение по пенсионным начислениям
Президент России Владимир Путин поручил руководству ДНР решать без бюрократии вопросы подтверждения стажа для начисления пенсий. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:18:00+03:00
2024-12-19T13:18:00+03:00
2024-12-19T13:26:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
россия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990109357_0:186:2922:1830_1920x0_80_0_0_58b72c8c1c999e61fe898dc48222107c.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил руководству ДНР решать без бюрократии вопросы подтверждения стажа для начисления пенсий."Нужно подтверждать стаж. Было сложно это сделать до недавнего времени. Совсем недавно был принят закон о том, что весь стаж, полученный человеком в предыдущие годы и десятилетия, засчитывается... Я очень прошу руководство республики таким образом построить свою работу, чтобы вопросы подобного рода решались без лишней бюрократии", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241219/putin-1989789005.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990109357_247:0:2922:2006_1920x0_80_0_0_2d9d873f4bf30e11833cbfe35a1b8f0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, донецкая народная республика
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика
Путин дал руководству ДНР поручение по пенсионным начислениям
Путин поручил руководству ДНР без бюрократии решать вопросы начисления пенсий