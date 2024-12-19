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Путин прокомментировал ситуацию с выплатами бойцам в Курской области
Путин прокомментировал ситуацию с выплатами бойцам в Курской области - РИА Новости, 19.12.2024
Путин прокомментировал ситуацию с выплатами бойцам в Курской области
Президент России Владимир Путин выразил сожаление, что министерство обороны не обратило внимание на ситуацию с выплатами бойцам в Курской области. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:17:00+03:00
2024-12-19T13:17:00+03:00
2024-12-19T13:17:00+03:00
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил сожаление, что министерство обороны не обратило внимание на ситуацию с выплатами бойцам в Курской области. "Жалко, что и военное ведомство не обратило на это внимание. Все-таки это, прежде всего, их обязанность", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, комментируя выплаты бойцам в Курской области. Путин заявил, что нужно исправить эту ситуацию: военнослужащие получат то, что причитается за исполнение военного долга перед Родиной на линии боевого соприкосновения.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Курская область, Россия
Путин прокомментировал ситуацию с выплатами бойцам в Курской области
Путин сожалеет, что МО не усмотрело за выплатами бойцам в Курской области