Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал ситуацию с выплатами бойцам в Курской области - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/putin-1990112448.html
Путин прокомментировал ситуацию с выплатами бойцам в Курской области
Путин прокомментировал ситуацию с выплатами бойцам в Курской области - РИА Новости, 19.12.2024
Путин прокомментировал ситуацию с выплатами бойцам в Курской области
Президент России Владимир Путин выразил сожаление, что министерство обороны не обратило внимание на ситуацию с выплатами бойцам в Курской области. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:17:00+03:00
2024-12-19T13:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
курская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990109357_0:186:2922:1830_1920x0_80_0_0_58b72c8c1c999e61fe898dc48222107c.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил сожаление, что министерство обороны не обратило внимание на ситуацию с выплатами бойцам в Курской области. "Жалко, что и военное ведомство не обратило на это внимание. Все-таки это, прежде всего, их обязанность", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, комментируя выплаты бойцам в Курской области. Путин заявил, что нужно исправить эту ситуацию: военнослужащие получат то, что причитается за исполнение военного долга перед Родиной на линии боевого соприкосновения.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241219/pomosch-1990102727.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990109357_247:0:2922:2006_1920x0_80_0_0_2d9d873f4bf30e11833cbfe35a1b8f0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Курская область, Россия
Путин прокомментировал ситуацию с выплатами бойцам в Курской области

Путин сожалеет, что МО не усмотрело за выплатами бойцам в Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил сожаление, что министерство обороны не обратило внимание на ситуацию с выплатами бойцам в Курской области.
"Жалко, что и военное ведомство не обратило на это внимание. Все-таки это, прежде всего, их обязанность", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, комментируя выплаты бойцам в Курской области.
Путин заявил, что нужно исправить эту ситуацию: военнослужащие получат то, что причитается за исполнение военного долга перед Родиной на линии боевого соприкосновения.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин пообещал помощь желающим переехать из Курской области
12:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Курская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала