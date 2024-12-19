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Перевод госкомпаний подстегивает развитие регионов, заявил Путин

Перевод госкомпаний подстегивает развитие регионов, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Перевод госкомпаний подстегивает развитие регионов, заявил Путин

Перевод государственных компаний и органов дает толчок к развитию регионов России, но это сложный процесс, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:07:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Перевод государственных компаний и органов дает толчок к развитию регионов России, но это сложный процесс, заявил президент России Владимир Путин.Главе государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, задали вопрос, рассматривает ли он возможность продолжения переводов госкомпаний в регионы."Я считаю, что это очень правильно. Можно даже некоторые федеральные органы переводить в различные центры страны. Это подталкивает развитие (регионов - ред.). Мы пытаемся сосредоточить всю судебную власть в Петербурге. В некоторых странах это происходит. Это отстегивает отдельную ветвь власти, судебную власть от президентского офиса и делает ее даже юридически более самостоятельной, и придает функции столичного города. И другие центры, в том числе Красноярск, конечно, нуждаются в том, чтобы там и налоговая составляющая заработала поярче, чтобы там налоги платили по месту производства. Это толчок к развитию регионов. Будем это делать, это сложно", - сказал Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, экономика, россия, владимир путин, санкт-петербург, красноярск