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Россия сделает все для обеспечения безопасности Белоруссии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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12:59 19.12.2024 (обновлено: 13:13 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990106061.html
Россия сделает все для обеспечения безопасности Белоруссии, заявил Путин
Россия сделает все для обеспечения безопасности Белоруссии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Россия сделает все для обеспечения безопасности Белоруссии, заявил Путин
Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:59:00+03:00
2024-12-19T13:13:00+03:00
россия
владимир путин
белоруссия
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Еще одна компонента, связанная с управлением ядерным оружием… - это мы объявили о том, что если такие же угрозы будут создаваться для нашего союзника, члена Союзного государства, для Белоруссии, то Российская Федерация будет это рассматривать так же, как создание аналогичных угроз для самой России. И мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии. Это мы делаем по согласованию с белорусским руководством, по согласованию с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко. И я думаю, что это очень важная компонента обновленной ядерной стратегии Российской Федерации", - сказал президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, белоруссия, прямая линия с владимиром путиным — 2024, в мире
Россия, Владимир Путин, Белоруссия, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, В мире
Россия сделает все для обеспечения безопасности Белоруссии, заявил Путин

Путин: Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Еще одна компонента, связанная с управлением ядерным оружием… - это мы объявили о том, что если такие же угрозы будут создаваться для нашего союзника, члена Союзного государства, для Белоруссии, то Российская Федерация будет это рассматривать так же, как создание аналогичных угроз для самой России. И мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии. Это мы делаем по согласованию с белорусским руководством, по согласованию с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко. И я думаю, что это очень важная компонента обновленной ядерной стратегии Российской Федерации", - сказал президент.
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