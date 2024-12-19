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Путин назвал "Орешник" современным оружием - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 19.12.2024 (обновлено: 12:59 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990101645.html
Путин назвал "Орешник" современным оружием
Путин назвал "Орешник" современным оружием - РИА Новости, 19.12.2024
Путин назвал "Орешник" современным оружием
Президент России Владимир Путин назвал новейший российский ракетный комплекс "Орешник" современным оружием. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:52:00+03:00
2024-12-19T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
безопасность
первый запуск ракеты "орешник"
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал новейший российский ракетный комплекс "Орешник" современным оружием."Это ("Орешник") современное, очень новое оружие", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, безопасность, первый запуск ракеты "орешник", россия
Специальная военная операция на Украине, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Безопасность, Первый запуск ракеты "Орешник", Россия
Путин назвал "Орешник" современным оружием

Путин назвал ракетный комплекс "Орешник" современным оружием

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал новейший российский ракетный комплекс "Орешник" современным оружием.
"Это ("Орешник") современное, очень новое оружие", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Путин о происхождении названия Орешник - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин ответил на вопрос, почему "Орешник" получил такое название
12:59
 
Специальная военная операция на УкраинеПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинБезопасностьПервый запуск ракеты "Орешник"Россия
 
 
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