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Путин раскрыл детали разработки "Орешника" - РИА Новости, 19.12.2024
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Новое оружие России
 
12:51 19.12.2024 (обновлено: 13:06 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990101507.html
Путин раскрыл детали разработки "Орешника"
Путин раскрыл детали разработки "Орешника" - РИА Новости, 19.12.2024
Путин раскрыл детали разработки "Орешника"
"Орешник" создан на основе прежних российских конструкторских разработок, которые были доработаны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:51:00+03:00
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ракета "орешник"
прямая линия с владимиром путиным — 2024
новое оружие россии
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Орешник" создан на основе прежних российских конструкторских разработок, которые были доработаны, заявил президент России Владимир Путин."Все, что делается в любой сфере деятельности, опирается на какие-то прежние разработки, на прежние достижения, а потом люди делают шаг вперед. Все то же самое по "Орешнику". Были разработки, причем разработки уже российского периода времени. На этой базе ученые, конструкторы, инженеры думали, что сделать еще, согласовывали свою позицию с министерством обороны, с заказчиком", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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ракета "орешник", прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин, безопасность
Ракета "Орешник", Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Новое оружие России, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин раскрыл детали разработки "Орешника"

Путин: "Орешник" создали на основе прежних российских разработок

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Орешник" создан на основе прежних российских конструкторских разработок, которые были доработаны, заявил президент России Владимир Путин.
"Все, что делается в любой сфере деятельности, опирается на какие-то прежние разработки, на прежние достижения, а потом люди делают шаг вперед. Все то же самое по "Орешнику". Были разработки, причем разработки уже российского периода времени. На этой базе ученые, конструкторы, инженеры думали, что сделать еще, согласовывали свою позицию с министерством обороны, с заказчиком", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря, 17:26
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Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
 
Новое оружие РоссииРакета "Орешник"Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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