https://ria.ru/20241219/putin-1990101507.html

Путин раскрыл детали разработки "Орешника"

Путин раскрыл детали разработки "Орешника" - РИА Новости, 19.12.2024

Путин раскрыл детали разработки "Орешника"

"Орешник" создан на основе прежних российских конструкторских разработок, которые были доработаны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:51:00+03:00

2024-12-19T12:51:00+03:00

2024-12-19T13:06:00+03:00

ракета "орешник"

прямая линия с владимиром путиным — 2024

новое оружие россии

россия

владимир путин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990099855_71:0:3490:1923_1920x0_80_0_0_59d089879381f88632db2869849adb17.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Орешник" создан на основе прежних российских конструкторских разработок, которые были доработаны, заявил президент России Владимир Путин."Все, что делается в любой сфере деятельности, опирается на какие-то прежние разработки, на прежние достижения, а потом люди делают шаг вперед. Все то же самое по "Орешнику". Были разработки, причем разработки уже российского периода времени. На этой базе ученые, конструкторы, инженеры думали, что сделать еще, согласовывали свою позицию с министерством обороны, с заказчиком", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ракета "орешник", прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин, безопасность