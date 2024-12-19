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Путин раскрыл важное качество нового руководителя Курской области
Путин раскрыл важное качество нового руководителя Курской области - РИА Новости, 19.12.2024
Путин раскрыл важное качество нового руководителя Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн умеет работать с людьми, является опытным человеком, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:48:00+03:00
2024-12-19T12:48:00+03:00
2024-12-19T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн умеет работать с людьми, является опытным человеком, заявил президент РФ Владимир Путин.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы "Итоги года с Владимиром Путиным" превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от Сбера GigaChat."Очень рассчитываю на то, что и новый руководитель региона, который назначен в Курскую область, он в принципе человек опытный, умеющий работать напрямую с людьми, я поэтому туда его и назначал, длительное время работает в Государственной Думе с избирателями своими, напрямую работает, умеет это делать. Надеюсь, что так и будет, индивидуальная работа с каждым будет налажена", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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курская область, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, александр хинштейн, россия, политика, прямая линия с владимиром путиным
Курская область, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Россия, Политика, Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин раскрыл важное качество нового руководителя Курской области
Путин заявил, что новый руководитель Курской области умеет работать с людьми