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Военные получат положенные выплаты даже задним числом, заявил Путин
Военные получат положенные выплаты даже задним числом, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Военные получат положенные выплаты даже задним числом, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, военнослужащие получат то, что причитается за исполнение военного долга перед Родиной на линии боевого соприкосновения. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:48:00+03:00
2024-12-19T12:48:00+03:00
2024-12-19T13:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, военнослужащие получат то, что причитается за исполнение военного долга перед Родиной на линии боевого соприкосновения."Все поправим, все получат то, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Пересчитаем и задним числом", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, комментируя выплаты бойцам в Курской области.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Курская область, Россия
Военные получат положенные выплаты даже задним числом, заявил Путин
Путин: исполняющие долг военные получат положенные выплаты даже задним числом