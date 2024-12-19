https://ria.ru/20241219/putin-1990099141.html

Путин призвал исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области

Путин призвал исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области - РИА Новости, 19.12.2024

Путин призвал исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области: военнослужащие получат то, что причитается за... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:46:00+03:00

2024-12-19T12:46:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области: военнослужащие получат то, что причитается за исполнение военного долга перед Родиной на линии боевого соприкосновения."Я прошу прощения, но это все будет исправлено. ...Все поправим, все получат то, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Пересчитаем и задним числом. Обязательно, сомнений нет", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, комментируя выплаты бойцам в Курской области.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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Путин о решении проблемы выплат военнослужащим Путин пообещал, что все проблемы с выплатами военнослужащим будут исправлены: всё пересчитают задним числом. 2024-12-19T12:46 true PT0M52S

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