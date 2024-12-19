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Путин: ущерб в Курской области можно оценить только после освобождения
Путин: ущерб в Курской области можно оценить только после освобождения - РИА Новости, 19.12.2024
Путин: ущерб в Курской области можно оценить только после освобождения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ущерб в Курской области можно будет оценить после того, как ее освободят. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:45:00+03:00
2024-12-19T12:45:00+03:00
2024-12-19T12:55:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ущерб в Курской области можно будет оценить после того, как ее освободят."Но а – точно выбьют, и б – после этого можно будет оценить ущерб", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос жительницы Курской области о том, будут ли восстановлены территории области.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Специальная военная операция на Украине, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Курская область, Политика, Россия
Путин: ущерб в Курской области можно оценить только после освобождения
Путин: ущерб в Курской области можно будет оценить только после освобождения