https://ria.ru/20241219/putin-1990098079.html

Путин: ущерб в Курской области можно оценить только после освобождения

Путин: ущерб в Курской области можно оценить только после освобождения - РИА Новости, 19.12.2024

Путин: ущерб в Курской области можно оценить только после освобождения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ущерб в Курской области можно будет оценить после того, как ее освободят. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:45:00+03:00

2024-12-19T12:45:00+03:00

2024-12-19T12:55:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ущерб в Курской области можно будет оценить после того, как ее освободят."Но а – точно выбьют, и б – после этого можно будет оценить ущерб", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос жительницы Курской области о том, будут ли восстановлены территории области.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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