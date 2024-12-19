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Путин: ущерб в Курской области можно оценить только после освобождения - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 19.12.2024 (обновлено: 12:55 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990098079.html
Путин: ущерб в Курской области можно оценить только после освобождения
Путин: ущерб в Курской области можно оценить только после освобождения - РИА Новости, 19.12.2024
Путин: ущерб в Курской области можно оценить только после освобождения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ущерб в Курской области можно будет оценить после того, как ее освободят. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:45:00+03:00
2024-12-19T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
курская область
политика
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ущерб в Курской области можно будет оценить после того, как ее освободят."Но а – точно выбьют, и б – после этого можно будет оценить ущерб", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос жительницы Курской области о том, будут ли восстановлены территории области.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241219/putin-1989789005.html
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, курская область, политика, россия
Специальная военная операция на Украине, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Курская область, Политика, Россия
Путин: ущерб в Курской области можно оценить только после освобождения

Путин: ущерб в Курской области можно будет оценить только после освобождения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ущерб в Курской области можно будет оценить после того, как ее освободят.
"Но а – точно выбьют, и б – после этого можно будет оценить ущерб", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос жительницы Курской области о том, будут ли восстановлены территории области.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018 года - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Итоги "прямых линий" Владимира Путина
01:13
 
Специальная военная операция на УкраинеПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинКурская областьПолитикаРоссия
 
 
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