https://ria.ru/20241219/putin-1990096014.html

Российская армия движется к решению первостепенных задач, заявил Путин

Российская армия движется к решению первостепенных задач, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Российская армия движется к решению первостепенных задач, заявил Путин

Армия России движется к решению первостепенных задач, обозначенных в начале спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:40:00+03:00

2024-12-19T12:40:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Армия России движется к решению первостепенных задач, обозначенных в начале спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы движемся, как вы сказали, к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале специальной военной операции", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия