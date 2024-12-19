https://ria.ru/20241219/putin-1990096014.html
Российская армия движется к решению первостепенных задач, заявил Путин
Российская армия движется к решению первостепенных задач, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Российская армия движется к решению первостепенных задач, заявил Путин
Армия России движется к решению первостепенных задач, обозначенных в начале спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:40:00+03:00
2024-12-19T12:40:00+03:00
2024-12-19T13:03:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Армия России движется к решению первостепенных задач, обозначенных в начале спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы движемся, как вы сказали, к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале специальной военной операции", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Российская армия движется к решению первостепенных задач, заявил Путин
Путин: российская армия движется к решению задач, обозначенных в начале СВО