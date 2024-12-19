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Путин рассказал про хор на дне рождения Шрёдера - РИА Новости, 19.12.2024
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12:37 19.12.2024 (обновлено: 12:38 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990094170.html
Путин рассказал про хор на дне рождения Шрёдера
Путин рассказал про хор на дне рождения Шрёдера - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал про хор на дне рождения Шрёдера
Президент РФ Владимир Путин вспомнил день рождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, где только русский хор пел на немецком языке. РИА Новости, 19.12.2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вспомнил день рождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, где только русский хор пел на немецком языке. "Это был такой один очень любопытный эпизод. У Герхарда был день рождения. Он пригласил. Я приехал. Небольшой концертик был такой, и все коллективы исполняли песни на английском языке... Но был один коллектив, который пел на немецком, это кубанский казачий хор, который я привез с собой", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о выступлении казаков на дне рождения Герхарда Шредера
"Но был один коллектив, который пел на немецком - Кубанский казачий хор, который я привез с собой" Путин рассказал, как ездил на день рождения Герхарда Шредера и как там все пели на английском. Кроме казаков.
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россия, германия, владимир путин, герхард шредер, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Германия, Владимир Путин, Герхард Шредер, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин рассказал про хор на дне рождения Шрёдера

Путин вспомнил день рождения Шрёдера, где только русский хор пел на немецком

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вспомнил день рождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, где только русский хор пел на немецком языке.
"Это был такой один очень любопытный эпизод. У Герхарда был день рождения. Он пригласил. Я приехал. Небольшой концертик был такой, и все коллективы исполняли песни на английском языке... Но был один коллектив, который пел на немецком, это кубанский казачий хор, который я привез с собой", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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