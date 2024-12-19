https://ria.ru/20241219/putin-1990094170.html

Путин рассказал про хор на дне рождения Шрёдера

Путин рассказал про хор на дне рождения Шрёдера - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал про хор на дне рождения Шрёдера

Президент РФ Владимир Путин вспомнил день рождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, где только русский хор пел на немецком языке. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:37:00+03:00

2024-12-19T12:37:00+03:00

2024-12-19T12:38:00+03:00

россия

германия

владимир путин

герхард шредер

прямая линия с владимиром путиным — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990089305_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4092ebd315c4f181d1e9ff84ef76d83a.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вспомнил день рождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, где только русский хор пел на немецком языке. "Это был такой один очень любопытный эпизод. У Герхарда был день рождения. Он пригласил. Я приехал. Небольшой концертик был такой, и все коллективы исполняли песни на английском языке... Но был один коллектив, который пел на немецком, это кубанский казачий хор, который я привез с собой", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241128/putin-1986268137.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о выступлении казаков на дне рождения Герхарда Шредера "Но был один коллектив, который пел на немецком - Кубанский казачий хор, который я привез с собой" Путин рассказал, как ездил на день рождения Герхарда Шредера и как там все пели на английском. Кроме казаков. 2024-12-19T12:37 true PT1M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, владимир путин, герхард шредер, прямая линия с владимиром путиным — 2024