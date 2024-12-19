https://ria.ru/20241219/putin-1990090785.html

Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России - РИА Новости, 19.12.2024

Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

Уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне – 2,3%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:32:00+03:00

2024-12-19T12:32:00+03:00

2024-12-19T12:32:00+03:00

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владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

экономика

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне – 2,3%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Есть и другие показатели, которые в целом являются, мягко говоря, удовлетворительными. Ну, во-первых, один из таких серьезных показателей для всех стран мира, для всех экономик – это уровень безработицы. Она у нас находится на рекордно низком уровне – 2,3%. Такого никогда вообще не было", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, экономика