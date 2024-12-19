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Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России - РИА Новости, 19.12.2024
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12:32 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/putin-1990090785.html
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России - РИА Новости, 19.12.2024
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России
Уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне – 2,3%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:32:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне – 2,3%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Есть и другие показатели, которые в целом являются, мягко говоря, удовлетворительными. Ну, во-первых, один из таких серьезных показателей для всех стран мира, для всех экономик – это уровень безработицы. Она у нас находится на рекордно низком уровне – 2,3%. Такого никогда вообще не было", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, экономика
Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Экономика
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России — 2,3%

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне – 2,3%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Есть и другие показатели, которые в целом являются, мягко говоря, удовлетворительными. Ну, во-первых, один из таких серьезных показателей для всех стран мира, для всех экономик – это уровень безработицы. Она у нас находится на рекордно низком уровне – 2,3%. Такого никогда вообще не было", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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РоссияВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Экономика
 
 
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