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Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России - РИА Новости, 19.12.2024
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России
Уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне – 2,3%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:32:00+03:00
2024-12-19T12:32:00+03:00
2024-12-19T12:32:00+03:00
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
экономика
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне – 2,3%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Есть и другие показатели, которые в целом являются, мягко говоря, удовлетворительными. Ну, во-первых, один из таких серьезных показателей для всех стран мира, для всех экономик – это уровень безработицы. Она у нас находится на рекордно низком уровне – 2,3%. Такого никогда вообще не было", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, экономика
Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Экономика
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России — 2,3%