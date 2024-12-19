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Прямую линию с Путиным транслируют по всему миру

Прямую линию с Путиным транслируют по всему миру - РИА Новости, 19.12.2024

Прямую линию с Путиным транслируют по всему миру

Телеканалы и издания по всему миру ведут трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:29:00+03:00

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2024-12-19T13:19:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Телеканалы и издания по всему миру ведут трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным."Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире, глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечает на вопросы журналистов и россиян.В прямом эфире мероприятие транслируют британские газеты Guardian, Times и Sun, а также радиостанция Times Radio и телеканал Sky News. На своих каналах в YouTube включения с трансляции дают испанский телеканал Negocios TV, а также издания Pais и Mundo, норвежское издание Dagbladet, британский таблоид Daily Mail, немецкая газета WELT, индийские издания Hindustan Times, Times of India, а также телеканалы "Аль-Джазира", ANI и CNBC TV 18.На своих сайтах трансляцию ведут финская газета Iltalehti, британский телерадиовещатель Би-би-си, официальное иранское агентство ISNA и немецкий телеканал NTV.Текстовую трансляцию с прямой линии с Путиным ведет финский общественный вещатель Yle, датская телерадиокомпания DR, издание BT, немецкие газеты Bild и Frankfurter Rundschau, иранское агентство Mehr и иранский новостной сайт "Катре".На своих страницах в социальной сети X трансляцию ведут французский телеканал BFM TV, британская газета Independent.Трансляция прямой линии президента РФ с синхронным переводом на китайский язык ведется в китайской версии приложения TikTok (Douyin), число зрителей трансляции в приложении на новостном канале Kankan Xinwen сразу после начала прямой линии превышает 37 тысяч.Несмотря на то, что в США ночь, американский телеканал NBC ведет текстовую трансляцию с прямой линии с президентом РФ на своем сайте.В Японии трансляция с субтитрами идет на крупнейшем видеохостинге NiconicoVideo, 3500 зрителей смотрят трансляцию, 2200 оставили комментарии.Для вьетнамских зрителей трансляцию ведет на YouTube телеканал HTV, на который подписаны 1,4 миллиона человек. "Президент Путин, вы приведете Россию к сильному развитию, всегда в вас верим", - отмечают зрители трансляций, на данный момент их около 300.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1990082736.html

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