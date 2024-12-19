https://ria.ru/20241219/putin-1990089183.html

Ответил не так, как все ожидали. Путин подвел итоги года

Ответил не так, как все ожидали. Путин подвел итоги года - РИА Новости, 19.12.2024

Ответил не так, как все ожидали. Путин подвел итоги года

Четыре с половиной часа под камерами, десятки вопросов, региональные журналисты и СМИ недружественных стран: традиционная пресс-конференция президента России,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:52:00+03:00

2024-12-19T16:52:00+03:00

2024-12-19T18:39:00+03:00

экономика

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

большая пресс-конференция владимира путина

дмитрий песков

политика

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990172792_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_398e5190f7232985b77eb86fb7e3a7fd.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Четыре с половиной часа под камерами, десятки вопросов, региональные журналисты и СМИ недружественных стран: традиционная пресс-конференция президента России, совмещенная с прямой линией, получилась насыщенной. Затронули даже очень личное. О главном — в материале РИА Новости.Карнавала не будетУтром 19 декабря представители СМИ собрались у входа в Гостиный Двор. То ли из-за мороза, то ли из-за пирожных, пирожков и бутербродов в фойе — все хотели побыстрее попасть внутрь. Еще один бонус — традиционный подарочный набор. На этот раз там были портфель с логотипом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, календарь, ручка и блокнот.При этом пресс-конференция, в отличие от предыдущих лет, не стала "карнавалом". Нет броских нарядов — максимум красные или салатовые платья. Даже медийные "селебрити", например блогер Влад Бумага (как выяснил президент, это фамилия, не псевдоним), были в строгих костюмах. Нет и ярких плакатов, к созданию которых журналисты обычно подходили креативно, чтобы привлечь внимание президента. Отчасти это из-за ограничений: нельзя проносить листы больше формата А4. Впрочем, некоторые умудрялись обойти правило — три гостя из Элисты сложили слово "Калмыкия".Но о регионах напоминало и другое. Прямая линия в этом году впервые сопровождалась эффектом дополненной реальности — в зале показывали, какие темы вопросов в каждом субъекте наиболее популярные. Всего поступило более двух миллионов вопросов. Их обрабатывали с помощью нейросети GigaChat. Искусственный интеллект определил и топ горячих тем по стране: доступность жилья, коммунальные услуги, здравоохранение, цены на продукты. Также президента спрашивали о международных отношениях, контактах с избранным президентом США Дональдом Трампом, перспективах БРИКС и доллара, сотрудничестве с Китаем."Хочется движухи""Мир сошел с ума?" — открыла пресс-конференцию соведущая "Итогов" Александра Суворова.Конечно, этот вопрос неоднократно звучал на мероприятиях с участием Путина. Но сейчас президент ответил необычно."Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, — сказал он. — Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну ужас. Но не ужас-ужас-ужас".Затем перешли к еще одной очень волнующей россиян теме — росту цен. По словам Путина, повлияли отставание производства от потребления и мировые цены."Конечно, в известной степени сказываются и те ограничения внешние — санкции и так далее. Они не имеют ключевого значения, но все-таки так или иначе отражаются на росте цен, потому что удорожают логистику. <…> Но есть и субъективные факторы, есть и недоработки наши", — признал глава государства.И продолжил: повышение цен — неприятная вещь, но при сохранении макроэкономических показателей российские власти с ситуацией справятся."У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами, чем нарастание этой товарной массы и выпуск продукции", — подчеркнул Путин.Также он упомянул ситуацию с урожаем и подорожание некоторых продуктов.Затем — об СВО. Коснулись ситуации в Курской области. На вопрос, когда освободят захваченные территории, президент ответил так: "Сомнений нет. Я не могу и не хочу называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют, вот прямо сейчас идет бой".ВСУ выгонят из Курской области — по-другому быть просто не может. "Есть планы. Они мне докладываются на регулярной основе. Но сказать: вот к такому числу — так не делается. Потому что и ребята меня слышат. Я назову такую дату, и они пойдут, чтобы во что бы то ни стало к этой дате (выполнить), не будут с потерями считаться. Мы не можем так поступать", — добавил российский лидер.Он пришел не с пустыми руками. В ходе прямой линии сообщил, что бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, сражающиеся в Курской области, передали ему копию своего боевого знамени с подписями, и показал ее. Поблагодарив бойцов за подарок, отметил: можно считать, что это знамя представляет все боевые знамена тех, кто сейчас сражается за Россию, за Родину.Президент также пообещал решить вопросы с выплатами военным. И признался, что "даже не знал о существовании такой проблемы". Впоследствии к этой теме возвращались неоднократно. "Почему "Орешник"?" — "Не знаю"По традиции общение с залом модерировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Правда, его начальник периодически перехватывал инициативу. "Вот, телеканал ТВ-3, пожалуйста..." — начал было спикер Кремля."А вот там плакат "Обман семей с детьми" — давайте узнаем, в чем обман", — предложил, в свою очередь, президент. Порой Песков и сам задавал вопросы. Например, почему новейшую ракету "Орешник" так назвали. "Честно — не знаю", — ответил Путин с улыбкой.На этот раз куда больше времени уделили региональным журналистам и общению по прямой линии. Наверное, поэтому международной повестке, которой, как правило, интересуются федеральные СМИ, уделили меньше внимания."Готовы к компромиссам"Тем не менее важные заявления прозвучали. Прежде всего — о мирных переговорах с Украиной. "Политика — искусство компромиссов. Мы готовы к ним", — подчеркнул Путин. И напомнил: Киев отказался от диалога, хотя в 2022-м в Стамбуле компромисс уже был достигнут и даже парафирован украинской стороной."Потом приехал Джонсон — человек с интересной прической, который сказал, что Украина должна воевать до последнего украинца. Ну вот она и воюет. Скоро желающих воевать не останется", — продолжил он."Нелегитимность украинских властей заключается в том, что полномочия Зеленского истекли. Продлевать можно только полномочия Верховной рады. При этом целый ряд органов власти формируется президентом, то есть они тоже нелегитимны, а их представители — соучастники противоправной деятельности", — добавил президент.У России нет предварительных условий для начала переговоров. Вместе с тем базой для диалога должно стать то, что обсуждали в Стамбуле весной 2022 года. Кроме того, Киеву следует принять реалии, сложившиеся к сегодняшнему моменту. С украинской стороны подписать мирное соглашение может даже Владимир Зеленский. Но для этого ему нужно выиграть выборы.С Дональдом Трампом Путин готов разговаривать "в любое время". "Готов буду и к встрече, если он захочет этого", — уточнил президент.России нужно не перемирие, а мир. Иначе Киев пополнит свою армию. "В некоторых батальонах украинской армии 35-40% личного состава. Батальон есть, а личного состава внутри нет", — отметил глава государства.По его словам, Кремль минимум три раза соглашался на остановку боевых действий на пару дней, но Киев отказывался. К примеру, Орбан предложил рождественское перемирие — и Путин согласился подумать. Отказался Зеленский.Еще одна важная тема — Сирия. "Я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать. Обязательно с ним поговорю", — ответил Путин на вопрос американского журналиста. И добавил: Москва готова к установлению отношений с новыми властями Арабской Республики.Шутки кончилисьБольше всего говорили о конкретных проблемах людей. Президент возмущен политикой банков, которые постоянно меняют условия выдачи семейной ипотеки. Из-за этого молодые семьи не могут воспользоваться льготой."Спасибо вам за этот вопрос, за то, что обратили на это внимание. Это безобразие! Не должно быть никаких лимитов", — подчеркнул он.Примыкающая к банковской — тема мошенничества. "То, что происходит сейчас, — это, конечно, большую тревогу вызывает, потому что объемы этого жульничества — они зашкаливают", — прокомментировал проблему Путин, порекомендовав игнорировать мошенников.На исходе четвертого часа зал, видимо, устал: когда Песков выбирал журналиста, возникал сильный шум. Громче всех оказалась корреспондент православного телеканала "Спас", спросившая про аборты, Ленина и порно. Последнее ожидаемо вызвало смех.Любые запреты имеют право на существование, но всегда нужно предлагать более интересную альтернативу. Интереснее, чем порносайты, пошутил Путин."Порносайты смотрят, по-моему, во всем мире! Как котлету заказать. Это же не только наша беда, это беда многих других стран", — улыбнулся президент. Впрочем, веселый настрой быстро улетучился. Российского лидера попросили прокомментировать решение президента США Джо Байдена помиловать сына, несмотря на многочисленные обещания этого не делать. Конечно, все рассчитывали на осуждение. Но Путин неожиданно встал на сторону американского коллеги."Человека в нем оказалось больше, чем политика", — отметил он.А ответ на следующий вопрос, видимо, дался непросто: что в Путине изменилось за три года СВО. "Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться", — признался глава государства.И продолжил: "Если можно было бы посмотреть на ситуацию, зная то, что сейчас происходит, — ситуацию в 2021-2022 году, — о чем бы я подумал: я подумал бы о том, что такое решение, которое было принято в начале 2022-го, — его нужно было бы принимать раньше. Это первое. И второе: зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе к СВО".О разномНаиболее нетривиальные вопросы задают президенту во время блица. Например, с кем бы он выпил чаю. "Из ныне живущих хотелось бы чаще встречаться близкими. Из ушедших — с канцлером Колем", — отметил президент. Кроме того, он тепло отозвался о покойных президенте Франции Жаке Шираке и премьере Италии Сильвио Берлускони. Счастливый ли человек Путин? Глава государства счел вопрос не совсем подходящим для блица. Тем не менее ответил: "Счастье не может быть полным, пока ребята наши не вернутся с фронта".Вспомнили о Владимире Жириновском: считает ли Путин мэтра российской политики предсказателем. "Нет, он любил эпатаж, но был очень эрудированным и подготовленным человеком. Поэтому его прогнозы и сбывались: они были основаны на реальном опыте и знаниях", — объяснил глава государства.И дал свой прогноз на будущее. Об этом его попросил эксцентричный представитель печатной прессы, обеспокоенный перспективой затопления Северной Америки в результате глобального потепления. "О доме нужно думать. <…> При таянии вечной мерзлоты возникают риски для прибрежных городов России, в том числе Санкт-Петербурга", — сказал Путин.При этом миграция из Северной Америки его не тревожит: "Россия — самая большая страна, но за Уралом живут всего 12 миллионов человек — есть куда расселять людей".Зеленскому Путин предоставил бы политическое убежище, если тот появится "как черт из табакерки": "Россия никому не отказывает". Но, полагает российский лидер, глава киевского режима предпочтет Запад.Напоследок Путину предложили высказать пожелания аудитории. "Когда я встречаюсь с представителями разных конфессий, я спрашиваю их, о чем обычно сожалеют люди. Так вот, люди обычно жалуются, что слишком мало внимания уделяют детям", — отметил президент. И пожелал россиянам больше быть рядом с близкими людьми, признавшись, что смотрит на всю Россию как на свою семью.

https://ria.ru/20241219/putin-1990056985.html

россия

украина

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, большая пресс-конференция владимира путина, дмитрий песков, политика, россия, украина, курская область