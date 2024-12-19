https://ria.ru/20241219/putin-1990086462.html
Путин рассказал об экономической ситуации в России
Путин рассказал об экономической ситуации в России - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал об экономической ситуации в России
Ситуация в экономике РФ в целом стабильная и надежная, в 2025 году рост ВВП составит 2-2,5%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:21:00+03:00
2024-12-19T12:21:00+03:00
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экономика
владимир путин
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ситуация в экономике РФ в целом стабильная и надежная, в 2025 году рост ВВП составит 2-2,5%, заявил президент России Владимир Путин."В целом эта ситуация стабильная и надежная. Здесь есть некоторые проблемы - это инфляции. Такой разогрев экономики. У нас и правительство, и Центральный банк ставят задачи приземлить эти темпы. На следующий год, по разным оценкам, у нас должно быть 2-2,5%, такая мягкая посадка для того, чтобы сохранить макроэкономический показатель", - сказал глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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экономика, владимир путин, россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Экономика, Владимир Путин, Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин рассказал об экономической ситуации в России
Путин заявил, что рост ВВП составит около 2,5 процента