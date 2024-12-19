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Путин рассказал о росте зарплат в 2024 году - РИА Новости, 19.12.2024
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12:20 19.12.2024 (обновлено: 12:32 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990086133.html
Путин рассказал о росте зарплат в 2024 году
Путин рассказал о росте зарплат в 2024 году - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о росте зарплат в 2024 году
Заработная плата в России в реальном выражении в 2024 году выросла на 9%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:20:00+03:00
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
экономика
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Заработная плата в России в реальном выражении в 2024 году выросла на 9%, заявил президент России Владимир Путин."Заработные платы выросли на 9% в реальном выражении. Я хочу это подчеркнуть, именно в реальном, за минусом инфляции. И располагаемые доходы населения тоже подросли. Так что в целом это ситуация стабильная, повторяю, и надёжная", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Реальные зарплаты россиян, по данным Росстата, в сентябре ускорили рост до 8,4% в годовом выражении с 7,7% в августе, а по итогам девяти месяцев выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в стране в 2024 году вырастут на 9,2%.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, экономика, россия, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о росте зарплат в 2024 году

Путин заявил, что в реальном выражении зарплата выросла на девять процентов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Заработная плата в России в реальном выражении в 2024 году выросла на 9%, заявил президент России Владимир Путин.
"Заработные платы выросли на 9% в реальном выражении. Я хочу это подчеркнуть, именно в реальном, за минусом инфляции. И располагаемые доходы населения тоже подросли. Так что в целом это ситуация стабильная, повторяю, и надёжная", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Реальные зарплаты россиян, по данным Росстата, в сентябре ускорили рост до 8,4% в годовом выражении с 7,7% в августе, а по итогам девяти месяцев выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в стране в 2024 году вырастут на 9,2%.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Журналисты перед началом специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин назвал инфляцию в России тревожным сигналом
12:19
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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