https://ria.ru/20241219/putin-1990086133.html

Путин рассказал о росте зарплат в 2024 году

Путин рассказал о росте зарплат в 2024 году - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал о росте зарплат в 2024 году

Заработная плата в России в реальном выражении в 2024 году выросла на 9%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Заработная плата в России в реальном выражении в 2024 году выросла на 9%, заявил президент России Владимир Путин."Заработные платы выросли на 9% в реальном выражении. Я хочу это подчеркнуть, именно в реальном, за минусом инфляции. И располагаемые доходы населения тоже подросли. Так что в целом это ситуация стабильная, повторяю, и надёжная", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Реальные зарплаты россиян, по данным Росстата, в сентябре ускорили рост до 8,4% в годовом выражении с 7,7% в августе, а по итогам девяти месяцев выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в стране в 2024 году вырастут на 9,2%.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, экономика, россия, владимир путин