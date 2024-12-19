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Путин рассказал про рост экономики в России в 2024 году - РИА Новости, 19.12.2024
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12:17 19.12.2024 (обновлено: 12:31 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990084895.html
Путин рассказал про рост экономики в России в 2024 году
Путин рассказал про рост экономики в России в 2024 году - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал про рост экономики в России в 2024 году
Ситуация в российской экономике стабильна, в этом году рост ВВП составит 3,9% или даже 4%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:17:00+03:00
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экономика
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ситуация в российской экономике стабильна, в этом году рост ВВП составит 3,9% или даже 4%, заявил президент России Владимир Путин."С экономикой в целом в России у нас ситуация обстоит нормально, устойчиво... В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6%, в этом году будет 3,9%, а может быть и 4% даже", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Экономика, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин рассказал про рост экономики в России в 2024 году

Путин заявил, что в этом году рост экономики приблизится к четырем процентам

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ситуация в российской экономике стабильна, в этом году рост ВВП составит 3,9% или даже 4%, заявил президент России Владимир Путин.
"С экономикой в целом в России у нас ситуация обстоит нормально, устойчиво... В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6%, в этом году будет 3,9%, а может быть и 4% даже", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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