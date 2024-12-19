https://ria.ru/20241219/putin-1990082736.html

Модератор рассказала о количестве обращений к началу прямой линии

Модератор рассказала о количестве обращений к началу прямой линии - РИА Новости, 19.12.2024

Модератор рассказала о количестве обращений к началу прямой линии

Количество обращений к началу программы "Итоги года с Владимиром Путиным" превысило 2,2 миллиона, сообщила модератор прямой линии с президентом Александа... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:11:00+03:00

2024-12-19T12:11:00+03:00

2024-12-19T12:21:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

общество

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Количество обращений к началу программы "Итоги года с Владимиром Путиным" превысило 2,2 миллиона, сообщила модератор прямой линии с президентом Александа Суворова."На данный момент, по свежей статистике, есть уже больше 2,2 миллионов обращений. При этом в них 1,2 миллиона - это телефонные звонки, СМС-сообщения порядка 43 тысяч, и через сайт обратилось более 140 тысяч человек", - сообщила модератор.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/peskov-1990076778.html

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество, владимир путин