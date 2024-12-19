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Песков прокомментировал присутствие иностранных СМИ на прямой линии Путина
Песков прокомментировал присутствие иностранных СМИ на прямой линии Путина - РИА Новости, 19.12.2024
Песков прокомментировал присутствие иностранных СМИ на прямой линии Путина
Россия не должна уподобляться тем странам, которые запрещают деятельность журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:30:00+03:00
2024-12-19T11:30:00+03:00
2024-12-19T11:38:00+03:00
россия
прямая линия с владимиром путиным — 2024
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия не должна уподобляться тем странам, которые запрещают деятельность журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя присутствие на итогах года главы государства Владимира Путина СМИ из недружественных стран.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень."Мы не должны им уподобляться. И мы должны работать со всеми журналистами и, главное, должны использовать все возможности для того, чтобы доносить наш голос, нашу правду, правду нашего президента", - сказал Песков журналистам.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024, политика, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал присутствие иностранных СМИ на прямой линии Путина
Песков заявил, что Россия не запрещает работу иностранных журналистов