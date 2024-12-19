Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал присутствие иностранных СМИ на прямой линии Путина - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 19.12.2024 (обновлено: 11:38 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990070879.html
Песков прокомментировал присутствие иностранных СМИ на прямой линии Путина
Песков прокомментировал присутствие иностранных СМИ на прямой линии Путина - РИА Новости, 19.12.2024
Песков прокомментировал присутствие иностранных СМИ на прямой линии Путина
Россия не должна уподобляться тем странам, которые запрещают деятельность журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:30:00+03:00
2024-12-19T11:38:00+03:00
россия
прямая линия с владимиром путиным — 2024
политика
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989978317_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_b31631165b3a7781a25f470edc059196.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия не должна уподобляться тем странам, которые запрещают деятельность журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя присутствие на итогах года главы государства Владимира Путина СМИ из недружественных стран.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень."Мы не должны им уподобляться. И мы должны работать со всеми журналистами и, главное, должны использовать все возможности для того, чтобы доносить наш голос, нашу правду, правду нашего президента", - сказал Песков журналистам.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989978317_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_66b2bd06dc6e46f13ebe635aaff9dfe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024, политика, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал присутствие иностранных СМИ на прямой линии Путина

Песков заявил, что Россия не запрещает работу иностранных журналистов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия не должна уподобляться тем странам, которые запрещают деятельность журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя присутствие на итогах года главы государства Владимира Путина СМИ из недружественных стран.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень.
"Мы не должны им уподобляться. И мы должны работать со всеми журналистами и, главное, должны использовать все возможности для того, чтобы доносить наш голос, нашу правду, правду нашего президента", - сказал Песков журналистам.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
 
РоссияПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024ПолитикаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала