https://ria.ru/20241219/putin-1990070879.html

Песков прокомментировал присутствие иностранных СМИ на прямой линии Путина

Песков прокомментировал присутствие иностранных СМИ на прямой линии Путина - РИА Новости, 19.12.2024

Песков прокомментировал присутствие иностранных СМИ на прямой линии Путина

Россия не должна уподобляться тем странам, которые запрещают деятельность журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:30:00+03:00

2024-12-19T11:30:00+03:00

2024-12-19T11:38:00+03:00

россия

прямая линия с владимиром путиным — 2024

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия не должна уподобляться тем странам, которые запрещают деятельность журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя присутствие на итогах года главы государства Владимира Путина СМИ из недружественных стран.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень."Мы не должны им уподобляться. И мы должны работать со всеми журналистами и, главное, должны использовать все возможности для того, чтобы доносить наш голос, нашу правду, правду нашего президента", - сказал Песков журналистам.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024, политика, владимир путин, дмитрий песков