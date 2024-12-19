https://ria.ru/20241219/putin-1990070512.html

Кулько и Суворова стали ведущими на прямой линии с Путиным

Кулько и Суворова стали ведущими на прямой линии с Путиным - РИА Новости, 19.12.2024

Кулько и Суворова стали ведущими на прямой линии с Путиным

Ведущими на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным стали военкор "Первого канала" Дмитрий Кулько и телеведущая ВГТРК Александра Суворова, передает РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:26:00+03:00

2024-12-19T11:26:00+03:00

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владимир путин

политика

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ведущими на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным стали военкор "Первого канала" Дмитрий Кулько и телеведущая ВГТРК Александра Суворова, передает корреспондент РИА Новости. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. По последним данным, к прямой линии уже поступило свыше 2 миллионов обращений и вопросов. Для их обработки впервые применяется нейросеть от Сбера GigaChat. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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владимир путин, политика, прямая линия с владимиром путиным — 2024