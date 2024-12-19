https://ria.ru/20241219/putin-1990063300.html

"Ростелеком" не зафиксировал масштабных кибератак на прямую линию с Путиным

"Ростелеком" не зафиксировал масштабных кибератак на прямую линию с Путиным - РИА Новости, 19.12.2024

"Ростелеком" не зафиксировал масштабных кибератак на прямую линию с Путиным

"Ростелеком" пока не фиксирует масштабных кибератак на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналистам глава компании Михаил... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:01:00+03:00

2024-12-19T11:01:00+03:00

2024-12-19T11:02:00+03:00

владимир путин

михаил осеевский

ростелеком

общество

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Ростелеком" пока не фиксирует масштабных кибератак на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналистам глава компании Михаил Осеевский. Ранее в декабре он заявлял РИА Новости, что "Ростелеком" будет защищать от хакеров инфраструктуру прямой линии с Путиным, добавив, что кибератак будет не меньше, чем в прошлом году. "Кибератак пока еще не было. Это же вопрос масштаба. DDoS-атаки идут всегда и на все. Они могут быть фоновые или пиковые. Пиковых пока нет. Еще ничего плохого не случилось", - сказал Осеевский. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. Согласно приведенной на "России 24" статистике, к 9.00 по московскому времени к прямой линии поступило 2 003 165 вопросов. Прием обращений продолжится вплоть до завершения эфира программы.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1989789005.html

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владимир путин, михаил осеевский, ростелеком, общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024