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Ле Пен призвала помнить, что Путину удалось восстановить роль России в мире - РИА Новости, 19.12.2024
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09:25 19.12.2024 (обновлено: 11:37 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990050160.html
Ле Пен призвала помнить, что Путину удалось восстановить роль России в мире
Ле Пен призвала помнить, что Путину удалось восстановить роль России в мире - РИА Новости, 19.12.2024
Ле Пен призвала помнить, что Путину удалось восстановить роль России в мире
Владимиру Путину удалось восстановить роль России в мире, заявила лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T09:25:00+03:00
2024-12-19T11:37:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимиру Путину удалось восстановить роль России в мире, заявила лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен в интервью испанской газете El Pais. "Несколько лет назад, когда Франция пыталась восстановить отношения с Россией, я сказала, что нам не следует недооценивать Путина. Россия в 1990-х годах была опустошена &lt;...&gt;, и ему удалось восстановить ее важную роль на мировой арене", — сказала Ле Пен.По ее мнению, Украина не может одержать победу в конфликте с Россией, но Запад подталкивает ее к продолжению противостояния. "Единственным способом победы для Украины было бы вмешательство НАТО, и это была бы третья мировая война", — добавила политик.При этом она выразила надежду на то, что избранному президенту США Дональду Трампу удастся усадить Москву и Киев за стол переговоров и найти дипломатическое решение конфликта.Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложна, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20241218/soglashenie-1989820165.html
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россия, франция, марин ле пен, владимир путин, в мире
Россия, Франция, Марин Ле Пен, Владимир Путин, В мире
Ле Пен призвала помнить, что Путину удалось восстановить роль России в мире

Ле Пен: Путину удалось восстановить важную роль России на мировой арене

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимиру Путину удалось восстановить роль России в мире, заявила лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен в интервью испанской газете El Pais.
"Несколько лет назад, когда Франция пыталась восстановить отношения с Россией, я сказала, что нам не следует недооценивать Путина. Россия в 1990-х годах была опустошена <...>, и ему удалось восстановить ее важную роль на мировой арене", — сказала Ле Пен.
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По ее мнению, Украина не может одержать победу в конфликте с Россией, но Запад подталкивает ее к продолжению противостояния.
"Единственным способом победы для Украины было бы вмешательство НАТО, и это была бы третья мировая война", — добавила политик.
При этом она выразила надежду на то, что избранному президенту США Дональду Трампу удастся усадить Москву и Киев за стол переговоров и найти дипломатическое решение конфликта.
Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложна, чтобы решить ее за один день.
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