https://ria.ru/20241219/putin-1990046689.html

На прямую линию Путина поступило более двух миллионов вопросов

На прямую линию Путина поступило более двух миллионов вопросов - РИА Новости, 19.12.2024

На прямую линию Путина поступило более двух миллионов вопросов

Число обращений на прямую линию президента России Владимира Путина превысило 2 миллиона, сообщили в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T09:16:00+03:00

2024-12-19T09:16:00+03:00

2024-12-19T11:02:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Число обращений на прямую линию президента России Владимира Путина превысило 2 миллиона, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень.Согласно приведенной на "России 24" статистике, к 9.00 по московскому времени к прямой линии поступило 2 003 165 вопросов. Прием обращений продолжится вплоть до завершения эфира программы.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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