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На прямую линию Путина поступило более двух миллионов вопросов
На прямую линию Путина поступило более двух миллионов вопросов - РИА Новости, 19.12.2024
На прямую линию Путина поступило более двух миллионов вопросов
Число обращений на прямую линию президента России Владимира Путина превысило 2 миллиона, сообщили в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T09:16:00+03:00
2024-12-19T09:16:00+03:00
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
прямая линия с владимиром путиным
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общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Число обращений на прямую линию президента России Владимира Путина превысило 2 миллиона, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень.Согласно приведенной на "России 24" статистике, к 9.00 по московскому времени к прямой линии поступило 2 003 165 вопросов. Прием обращений продолжится вплоть до завершения эфира программы.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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На прямую линию Путина поступило более двух миллионов вопросов
"Россия 24": на прямую линию Путина поступило более двух миллионов вопросов