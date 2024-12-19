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Число обращений к прямой линии Путина приблизилось к двум миллионам - РИА Новости, 19.12.2024
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08:49 19.12.2024 (обновлено: 11:03 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990044434.html
Число обращений к прямой линии Путина приблизилось к двум миллионам
Число обращений к прямой линии Путина приблизилось к двум миллионам - РИА Новости, 19.12.2024
Число обращений к прямой линии Путина приблизилось к двум миллионам
Общее число обращений от россиян к прямой линии президента РФ Владимира Путина приближается к двум миллионам за три часа до начала программы, следует из данных... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T08:49:00+03:00
2024-12-19T11:03:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Общее число обращений от россиян к прямой линии президента РФ Владимира Путина приближается к двум миллионам за три часа до начала программы, следует из данных телеканала "Россия 24".Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень.Согласно приведенной на "России 24" статистике, общее число вопросов к прямой линии сейчас составляет более 1 миллиона 974 тысяч. Прием обращений продолжится вплоть до завершения эфира программы.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, общество
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Общество
Число обращений к прямой линии Путина приблизилось к двум миллионам

"Россия 24": число обращений к прямой линии Путина приблизилось к двум миллионам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Общее число обращений от россиян к прямой линии президента РФ Владимира Путина приближается к двум миллионам за три часа до начала программы, следует из данных телеканала "Россия 24".
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень.
Согласно приведенной на "России 24" статистике, общее число вопросов к прямой линии сейчас составляет более 1 миллиона 974 тысяч. Прием обращений продолжится вплоть до завершения эфира программы.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018 года - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Итоги "прямых линий" Владимира Путина
01:13
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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