https://ria.ru/20241219/putin-1990044434.html

Число обращений к прямой линии Путина приблизилось к двум миллионам

Число обращений к прямой линии Путина приблизилось к двум миллионам - РИА Новости, 19.12.2024

Число обращений к прямой линии Путина приблизилось к двум миллионам

Общее число обращений от россиян к прямой линии президента РФ Владимира Путина приближается к двум миллионам за три часа до начала программы, следует из данных... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T08:49:00+03:00

2024-12-19T08:49:00+03:00

2024-12-19T11:03:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Общее число обращений от россиян к прямой линии президента РФ Владимира Путина приближается к двум миллионам за три часа до начала программы, следует из данных телеканала "Россия 24".Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень.Согласно приведенной на "России 24" статистике, общее число вопросов к прямой линии сейчас составляет более 1 миллиона 974 тысяч. Прием обращений продолжится вплоть до завершения эфира программы.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, общество