https://ria.ru/20241219/putin-1990017240.html

Путин проведет прямую линию и ответит на вопросы журналистов

Путин проведет прямую линию и ответит на вопросы журналистов - РИА Новости, 19.12.2024

Путин проведет прямую линию и ответит на вопросы журналистов

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией, глава государства в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T00:07:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией, глава государства в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и россиян. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Федеральные телеканалы закладывают на нее от трех до четырех часов эфирного времени. Площадкой мероприятия станет московский Гостиный двор - именно там соберутся журналисты, среди которых будут и представители зарубежной прессы. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов будет идти вплоть до окончания программы. В этом году среди операторов, принимающих обращения граждан, есть и ветераны специальной военной операции. Нейросеть ведет учетВпервые к обработке вопросов к прямой линии Путина в этом году был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных. Сам президент во время Международной конференции по искусственному интеллекту, на полях которой он ознакомился с данным процессом, заявил, что результаты использования нейросети при обработке вопросов к прямой линии превосходят все ожидания. По статистике, которую вывел из поступивших вопросов искусственный интеллект "Сбера" GigaChat, граждане в возрастной категории до 18 лет обращаются на прямую линию по вопросам образования и науки. Обратившихся в возрасте от 18 до 35 лет волнуют прежде всего жилищные вопросы. Российских граждан в возрасте от 30 до 50 лет интересуют больше всего вопросы, связанные с системой здравоохранения. Граждан от 50 лет и старше волнует социальная политика. Тремя самыми активными округами являются Центральный, Северо-Западный и Южный федеральный округа. Большой поток обращений к прямой линии президента поступает и из новых регионов России. Что волнует россиян Искусственный интеллект определил и топ "горячих" тем по стране, среди них - доступность жилья, коммунальные услуги, здравоохранение. Вопрос цен на продукты также вошел в число самых актуальных тем, по которым жители России обращаются на прямую линию президента. Волнуют россиян и вопросы, связанные со спецоперацией и помощью военнослужащим и их семьям. Среди самых актуальных вопросов на тему ЖКХ – дороги и инфраструктура, детские и спортивные площадки, состояние крыш домов, проблемы с канализацией и водоотведением. Много обращений поступает и по поводу качества воды. Некоторые россияне через кол-центр прямой линии благодарят президента за решение их проблем после прошлогодней прямой линии и поздравляют его с наступающим Новым годом. Есть и звонки от детей - как правило они "заказывают" себе подарки к Новому году. Такие обращения от юных россиян не останутся без внимания - хотя по объективным причинам вряд ли удастся удовлетворить все просьбы, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вопросы внешней политики и звонки из ПриднестровьяРоссияне направляют на прямую линию и вопросы по международной повестке, в том числе многих интересует дальнейшее взаимодействие Москвы с избранным президентом США Дональдом Трампом. Среди других тем - БРИКС, независимость от доллара, взаимодействие с КНР. Многих обратившихся на программу "Итоги года" волнуют учения с участием американских военных вблизи границ РФ. В качестве ответной меры россияне предлагают провести совместные российско-китайские учения у берегов США. На прямую линию президента обращаются и жители Приднестровья - они обеспокоены угрозой энергетического кризиса из-за прекращения транзита российского газа по территории Украины с 1 января. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути, в том числе через Трансбалканский коридор. Многим уже помогли Многие вопросы россиян к прямой линии, не требующие личного вмешательства главы государства, уже получили решение. Так, на прямую линию обратилась жительница Краснодарского края с врожденным пороком сердца, уже три года ожидающая очереди на операцию. Сотрудники Народного фронта связались с больницей, после чего женщину госпитализировали. Инвалид 2-й группы из Белгородской области позвонил в колл-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" с просьбой помочь запастись дровами - и получил помощь. Была исполнена и просьба ветерана СВО - он хотел подарить своему боевому товарищу гитару с автографом заслуженного артиста России Дениса Майданова. Подписанный музыкальный инструмент передал бойцу с позывным "Кот" на передовую Народный фронт. Кроме этого, на прямую линию с Путиным поступило несколько сообщений о дефиците физраствора в аптеках из разных регионов страны. Сотрудники Народного фронта провели рейд во всех субъектах РФ, его итоги подтвердили наличие проблемы. Тем не менее, как удалось выяснить представителям ОНФ, поставки в аптеки уже возобновляются. Итоги 2023 года В 2023 году президент подводил итоги года 4 часа 4 минуты, за это время он ответил на 67 вопросов (17 касались спецоперации на Украине). "Итоги года" проходили на фоне решения Владимира Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. И уже первый вопрос был посвящен приоритетам главы государства внутри страны и за рубежом. Значительный массив вопросов касался продолжающей спецоперации. Путин рассказал о сорванном украинском контрнаступлении, ситуации на разных участках линии боевого соприкосновения, поддержке мобилизованных. Подчеркнул, что потребности в новой волне мобилизации в России нет. Граждан интересовала и экономическая ситуация в стране, рост цен на продукты, в частности на яйца. За ситуацию с яйцами Путин даже принес извинения, назвав скачок цен на этот товар "сбоем в работе правительства". Ряд вопросов был посвящен состоянию взаимоотношений с Западом. Путин подчеркнул, что Россия готова выстраивать отношения с США - это важно и нужно, но пока фундаментальных условий для этого нет. Что касается Европы, то нормализация отношений с Евросоюзом зависит не только от России, ведь страна ни с кем не портила отношения, говорил президент РФ. По его мнению, руководство европейских государств во многом утратило свой суверенитет. В ходе мероприятия Путину пришлось отвечать и на личные вопросы. К примеру, ведущие интересовались, какой из двух новогодних салатов он больше любит - селедку под шубой или оливье. "Смотря что закусывать", - уклончиво ответил президент. А самым запоминающимся подарком глава государства назвал детей и внуков.

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Дарья Буймова

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