https://ria.ru/20241219/putin-1989956701.html

Двойник, звонок Трампа и оливье. Какой секрет раскроет Путин в этот раз

Двойник, звонок Трампа и оливье. Какой секрет раскроет Путин в этот раз - РИА Новости, 19.12.2024

Двойник, звонок Трампа и оливье. Какой секрет раскроет Путин в этот раз

Если и есть мероприятие, на котором бок о бок могут находиться представители отечественных региональных изданий и ведущих международных СМИ, то это, безусловно, РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T00:00:00+03:00

2024-12-19T00:00:00+03:00

2024-12-19T11:33:00+03:00

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

джордж буш (младший)

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Если и есть мероприятие, на котором бок о бок могут находиться представители отечественных региональных изданий и ведущих международных СМИ, то это, безусловно, традиционная большая пресс-конференция российского президента. В этом году, как и в прошлом, она совмещена с прямой линией, так что в течение нескольких часов Владимир Путин ответит на различные вопросы журналистов и простых россиян. Подводить итоги 2024-го глава государства начнет сегодня в полдень по московскому времени в столичном Гостином Дворе.Что можно и нельзяС 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра России, почти ежегодно проводил прямые линии (18 раз) и большие пресс-конференции (16 раз). В 2020-м востребованные форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".Сейчас телеканалы отвели на трансляцию три часа, но это, конечно, предварительно. В 2001-м уложились в 95 минут, однако с 2004 года — минимум три часа. Президент однажды пошутил: "Пресс-конференцию, как ремонт, нельзя завершить — ее можно только прекратить".Вопросов и у журналистов, и у простых россиян накапливается много, а Путин традиционно предпочитает давать развернутые ответы со ссылкой на историю, статистику. Шутки — тоже его фирменный стиль. Десять лет назад кировский журналист Владимир Маматов пожаловался на низкий спрос в торговых сетях на "Вятский квас". Говорил при этом несколько невнятно. "Я чувствую, кваску-то махнули", — с улыбкой заметил Путин. Маматов ответил в том же духе: угостил бы президента, да "охрана не дала ничего пронести".К слову, об ограничениях: после вспышки коронавируса и до сих пор пускают только с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, ОРВИ и грипп.Нельзя брать с собой колющие и режущие предметы, оружие, наркотические и токсические вещества, электронные сигареты и вейпы, аэрозольные баллончики, пиротехнику, стеклянные и металлические контейнеры, пластиковые бутылки и банки, все виды жидкостей объемом более 50 миллилитров.Запрещены любые материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера. Из небанального: не пустят с самокатами, дронами и средствами маскировки, животными. Также в этом году наложили табу на флаги и баннеры — чтобы не мешать работе фотографов и телеоператоров.Разрешены небольшие плакаты (максимум — формата А4), карманные зажигалки и зарегистрированные медикаменты в заводской упаковке.Искусственный интеллект в делеАккредитованные журналисты уже получили от организаторов встречи в Гостином Дворе традиционные подарочные наборы. В этот раз: портфель с белым логотипом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, календарь, ручка и блокнот формата А4 — достаточно, чтобы на месте сделать плакат.Но главное, безусловно, — это уникальный шанс задать вопрос главе государства в прямом эфире. Аккредитованы сотни представителей СМИ — федеральных, региональных и зарубежных. Включая даже журналистов из недружественных стран: Москва от контактов никогда не отказывалась.Пожалуй, наиболее любопытное — о чем именно спросят президента.К Путину обращаются и с самыми бытовыми темами. Например, о праздничном столе: оливье или сельдь под шубой? "Смотря что закусывать", — не растерялся президент в прошлом году.Что касается новогодних выходных в целом, то, по словам главы государства, в это время "нужно уделить больше времени семье, найти общее дело, посетить выставки, театры, позаниматься спортом".В декабре 2001 года спросили о посещении ранчо американского президента Джорджа Буша — младшего. Все же Путин — из разведчиков. "Я не очень был взволнован тем, что ночевал на даче Буша, — ответил президент. — Полагаю, он должен был сам думать о том, что происходит, если запустил к себе бывшего сотрудника советской внешней разведки".В 2019-м у него поинтересовались, не инопланетянин ли он. Ответ был по существу: "Нет, у меня есть показания близких… Мои дети, в конце концов". Годами волнуют публику предполагаемые двойники российского президента. Дошло до того, что соответствующий вопрос задал с экрана… дипфейк-двойник. "Вы можете быть на меня похожи и говорить моим голосом. Но похожим на меня может быть только один человек. Это я", — ответил настоящий Путин.Кстати, без искусственного интеллекта точно не обойдется и на этот раз. Как недавно сообщил сам президент, для обработки вопросов (а их на прямую линию поступило более 1,7 миллиона) впервые применили "Большую языковую модель" от "Сбера". "Результаты использования этого инструмента вызывают уважение и превосходят все ожидания", — сказал Путин. Поэтому уже к началу мероприятия в Гостином Дворе будет возможность "увидеть практически полную, объективную, всестороннюю картину, какие вопросы являются актуальными для людей самых разных возрастов, поколений, профессий, для жителей конкретных населенных пунктов, городов, регионов, для всей страны".Обычно больше всего россиян волнуют экономика (в 2014 году эту тему оттеснил переворот на Украине и международные отношения), социальные гарантии, проблемы госуправления. У журналистов предпочтения, понятно, несколько иные: на первом месте — политика.Сейчас в топе — "транспортная доступность, здравоохранение, льготы и пособия", отметил эксперт по искусственному интеллекту "Сбера" Михаил Войтко. Конечно, пенсии и ЖКХ. Поступают вопросы, связанные с СВО.Президент становится ближеНо безотносительно этого рейтинга пресс-конференции и прямые линии дают возможность обозначить приоритеты для страны — и персонально Путина. Так, в 2003-м на вопрос "Кто вы и с кем вы?" он лаконично ответил: "Я президент России, я со своими избирателями и с народом России".Два года спустя, комментируя итоги своей пятилетней работы, Путин также был категоричен в формулировках: "Человек не может быть никогда удовлетворен достигнутыми результатами, если он в здравом уме и твердой памяти". А пресс-конференция 2008-го подарила знаменитое "все эти восемь лет пахал, как раб на галерах — с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил".Что касается геополитики, то по ответам Путина легко проследить, как менялся курс Кремля и объективные причины, по которым это приходилось делать.В 2014 году, уже после госпереворота на Украине, президент, комментируя обострение отношений с США и ЕС из-за воссоединения Крыма с Россией, сказал: Западу необходимо "прекратить строить стены", создавая вместо этого "общее гуманитарное пространство, пространство безопасности и экономической свободы". Призыв не услышали.В декабре 2021-го, за два месяца до начала СВО, Путин тоже посылал вполне конкретные сигналы за рубеж. Он много говорил о необходимости гарантий безопасности для России, которых Запад не просто не давал — делал прямо противоположное. Например, "накачкой современным оружием" Киева и "промыванием мозгов (украинскому) населению". Последствия известны.Очевидно, украинская, западная темы будут в числе основных и на нынешней пресс-конференции. Наверняка спросят о возможности переговоров, общении с избранным президентом США Дональдом Трампом, новом миропорядке. Но главными адресатами Путина станут все же граждане России. В 2018 году он, говоря о том, что президент неизбежно жертвует личной жизнью, упомянул "мощный компенсатор": все "ради благосостояния миллионов людей".

https://ria.ru/20231214/putin-1915814851.html

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россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, джордж буш (младший), прямая линия с владимиром путиным — 2024