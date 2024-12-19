https://ria.ru/20241219/putin--1990132444.html

Путин рассказал, что иногда смотрит отечественное сказочное кино с близкими

Путин рассказал, что иногда смотрит отечественное сказочное кино с близкими - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал, что иногда смотрит отечественное сказочное кино с близкими

Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда смотрит современное отечественное сказочное кино со своими близкими. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:50:00+03:00

2024-12-19T13:50:00+03:00

2024-12-19T13:50:00+03:00

культура

владимир путин

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сбер

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда смотрит современное отечественное сказочное кино со своими близкими. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat. "Историческое кино, наши сказки, былины и прочее возрождаются. Я сам иногда смотрю это со своими близкими малышами", - сказал глава государства в ходе прямой линии. Кроме того, Путин отметил развитие российского кинопроизводства. "От нас многие производители уходят - дай бог им здоровья. Это толкает наше собственное производство, в том числе и кинопроизводство. Это правда. С учетом такого объединяющего общество подъема, это очень важно", - добавил российский лидер. В прошлом году на большой ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, Путин назвал назвал детей и внуков самым запоминающимся для него подарком.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240907/putin-1971265978.html

https://ria.ru/20241027/kino-1980358039.html

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владимир путин, россия, сбер, прямая линия с владимиром путиным — 2024