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Путин рассказал, что иногда смотрит отечественное сказочное кино с близкими - РИА Новости, 19.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:50 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/putin--1990132444.html
Путин рассказал, что иногда смотрит отечественное сказочное кино с близкими
Путин рассказал, что иногда смотрит отечественное сказочное кино с близкими - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал, что иногда смотрит отечественное сказочное кино с близкими
Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда смотрит современное отечественное сказочное кино со своими близкими. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:50:00+03:00
2024-12-19T13:50:00+03:00
культура
владимир путин
россия
сбер
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда смотрит современное отечественное сказочное кино со своими близкими. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat. "Историческое кино, наши сказки, былины и прочее возрождаются. Я сам иногда смотрю это со своими близкими малышами", - сказал глава государства в ходе прямой линии. Кроме того, Путин отметил развитие российского кинопроизводства. "От нас многие производители уходят - дай бог им здоровья. Это толкает наше собственное производство, в том числе и кинопроизводство. Это правда. С учетом такого объединяющего общество подъема, это очень важно", - добавил российский лидер. В прошлом году на большой ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, Путин назвал назвал детей и внуков самым запоминающимся для него подарком.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240907/putin-1971265978.html
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владимир путин, россия, сбер, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Культура, Владимир Путин, Россия, Сбер, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин рассказал, что иногда смотрит отечественное сказочное кино с близкими

Путин заявил, что иногда смотрит отечественное сказочное кино со своими близкими

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда смотрит современное отечественное сказочное кино со своими близкими.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Путин заявил о кратном увеличении доли российского кино в прокате
7 сентября, 13:57
"Историческое кино, наши сказки, былины и прочее возрождаются. Я сам иногда смотрю это со своими близкими малышами", - сказал глава государства в ходе прямой линии.
Кроме того, Путин отметил развитие российского кинопроизводства. "От нас многие производители уходят - дай бог им здоровья. Это толкает наше собственное производство, в том числе и кинопроизводство. Это правда. С учетом такого объединяющего общество подъема, это очень важно", - добавил российский лидер.
В прошлом году на большой ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, Путин назвал назвал детей и внуков самым запоминающимся для него подарком.
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КультураВладимир ПутинРоссияСберПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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