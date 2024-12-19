https://ria.ru/20241219/putin--1990097430.html
Россия выбьет ВСУ из Курской области, заявил Путин
Россия выбьет ВСУ из Курской области, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Россия выбьет ВСУ из Курской области, заявил Путин
Российские бойцы абсолютно точно выбьют вооруженные силы Украины с территории Курской области, по-другому быть не может, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:43:00+03:00
2024-12-19T12:43:00+03:00
2024-12-19T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские бойцы абсолютно точно выбьют вооруженные силы Украины с территории Курской области, по-другому быть не может, заявил президент РФ Владимир Путин."Ребята воюют, прямо сейчас идет бой. Непонятно - зачем, военного смысла не было никакого ни заходить вооруженным силам Украины (в Курскую область - ред.), ни держаться там, бросая на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения. Тем не менее, это происходит. Мы совершенно точно их выбьем. Абсолютно точно. По-другому быть не может", - сказал глава государства в ходе прямой линии.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Специальная военная операция на Украине, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Курская область
Россия выбьет ВСУ из Курской области, заявил Путин
Путин заявил, что Россия точно выбьет ВСУ из Курской области