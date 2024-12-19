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Путин рассказал о росте цен на сливочное масло
Путин рассказал о росте цен на сливочное масло - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о росте цен на сливочное масло
Рост розничных цен на сливочное масло в России в этом году составил около 33-34%, а в некоторых регионах даже выше, поскольку потребление молока в стране растет РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:29:00+03:00
2024-12-19T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Рост розничных цен на сливочное масло в России в этом году составил около 33-34%, а в некоторых регионах даже выше, поскольку потребление молока в стране растет и его не хватает на производство этого продукта, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас каждый год увеличивается производство молока. Но увеличивается и потребление молока. Не хватает его для того, чтобы производить масло. Значит, рост цен на масло, я знаю, там 33-34%. В некоторых регионах примерно так, может, где-то и больше", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Согласно последним данным Росстата, сливочное масло за неделю с 10 по 16 декабря в среднем по стране подорожало на 0,55%, а с начала года рост цен составил 34,42%.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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россия, экономика, прямая линия с владимиром путиным — 2024, германия, япония, владимир путин, всемирный банк, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Экономика, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Германия, Япония, Владимир Путин, Всемирный банк, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Путин рассказал о росте цен на сливочное масло
Путин заявил, что цены на сливочное масло в России выросли на 33-34%