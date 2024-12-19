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Группа ПСБ получила награды Национальной банковской премии - РИА Новости, 19.12.2024
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19:09 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/psb-1990255912.html
Группа ПСБ получила награды Национальной банковской премии
Группа ПСБ получила награды Национальной банковской премии - РИА Новости, 19.12.2024
Группа ПСБ получила награды Национальной банковской премии
Группа ПСБ получила Национальную банковскую премию сразу в нескольких номинациях, сообщает банк. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T19:09:00+03:00
2024-12-19T19:09:00+03:00
экономика
россия
ассоциация российских банков
псб (банк псб)
премии
промсвязьбанк
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Группа ПСБ получила Национальную банковскую премию сразу в нескольких номинациях, сообщает банк.Национальная банковская премия, организованная Ассоциацией российских банков и ООО УК "Национальный Банковский Журнал", - профессиональная награда, которой отмечаются успехи компаний, работающих на финансовом рынке России. Премия присуждается Экспертным Советом на основе рэнкингов, формируемых по результатам объективного математического ранжирования экспертных оценок, с учетом интернет-голосования на сайте www.nbj.ru.Так, карта ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ПСБ) для частных клиентов "180 дней без %" признана "Кредитной картой года", карта "Твой кешбэк" победила в номинации "Лучшая дебетовая карта", инновационный кредитный продукт для бизнеса "Лимит открыт" стал лидером в номинации "Онлайн-кредитование для юридических лиц".Управляющая компания ПСБ (ООО "УК Промсвязь", входит в экосистему "ПСБ Благосостояние") признана "Лучшей управляющей компанией года".Отдельной номинацией "За поддержку граждан и их семей" была отмечена разработанная ПСБ совместно с мультисервисной компанией "Правокард" программа лояльности по карте-электронному удостоверению "СВОи" для ветеранов боевых действий и их семей.Как отметили в банке, профессиональное сообщество таким образом высоко оценило инновационные продуктовые разработки для граждан и бизнеса, высокие стандарты клиентского сервиса и сильную экспертизу команды группы ПСБ."ПСБ является активным участником платежной индустрии, о чем свидетельствуют миллионные объемы эмиссии платежных карт для розничных клиентов. С начала этого года число активных дебетовых карт банка выросло почти в четыре раза, кредитных - почти в полтора. Клиенты банка самостоятельно выбирают необходимые категории повышенного кешбэка, ориентируясь на свои привычки и финансовые потребности. В течение года ПСБ последовательно расширял программу лояльности с компаниями-партнерами, ввел приветственный кешбэк 25% для новых клиентов по дебетовой карте "Твой кешбэк", - говорится в сообщении.По оценкам ПСБ, сегодня при выборе кредитной карты решающим фактором для клиентов становится продолжительность льготного периода, поэтому банк почти в 2 раза увеличил беспроцентный период по кредитной карте "180 дней без %" и предоставил возможность получать кешбэк в неограниченном размере.ПСБ реализует программы поддержки защитников Отечества с целью обеспечения финансовой защиты и благополучия военнослужащих и их семей. В этом году банк реализовал инновационный проект - карту-электронное удостоверение "СВОи" для ветеранов боевых действий с широкой программой лояльности, в рамках которой ветеранам доступны различные нефинансовые сервисы. Программа позволяет дистанционно получить налоговые и юридические консультации, пользоваться услугами психологов и медицинского консьержа Все эти услуги предоставляются бесплатно, круглосуточно и доступны на всей территории страны.Банк запустил онлайн-кредитование бизнеса, что позволило предпринимателям получать финансирование на развитие своего дела дистанционно – в короткий срок и без личного посещения офиса банка. В настоящее время более 100 тысяч компаний могут воспользоваться удобным цифровым кредитным продуктом от ПСБ – долгосрочной предодобренной кредитной линией "Лимит отрыт", разработанной специально для целей пополнения оборотных средств и операционных расходов юрлиц. Банк индивидуально для каждого клиента рассчитывает максимальную сумму кредитной линии, основываясь на открытых данных.УК ПСБ в 2024 году занимает лидерские позиции по доходности управления. Объем активов под управлением УК ПСБ по итогам 11 месяцев 2024 года вырос на 31%, количество розничных клиентов за этот же период выросло на 19% .Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с федеральным законом, доступна на сайте. Ознакомиться с условиями управления активами, сведениями о лице, осуществляющем управление активами, информацией, подлежащей предоставлению в соответствии с законодательством России, можно в отделениях банка по адресам, указанным на сайте или по телефону 8 800 700-9-777.Реклама, ПАО "Промсвязьбанк, ИНН 7744000912, erid: F7NfYUJCUneP5VCaMi2j
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экономика, россия, ассоциация российских банков, псб (банк псб), премии, промсвязьбанк
Экономика, Россия, Ассоциация российских банков, ПСБ (Банк ПСБ), премии, Промсвязьбанк

Группа ПСБ получила награды Национальной банковской премии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип ПАО "Промсвязьбанк". Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Группа ПСБ получила Национальную банковскую премию сразу в нескольких номинациях, сообщает банк.
Национальная банковская премия, организованная Ассоциацией российских банков и ООО УК "Национальный Банковский Журнал", - профессиональная награда, которой отмечаются успехи компаний, работающих на финансовом рынке России. Премия присуждается Экспертным Советом на основе рэнкингов, формируемых по результатам объективного математического ранжирования экспертных оценок, с учетом интернет-голосования на сайте www.nbj.ru.
Директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
ПСБ: Нужно развивать механизм спин-оффа для финансирования инноваций
10 декабря, 19:24
Так, карта ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ПСБ) для частных клиентов "180 дней без %" признана "Кредитной картой года", карта "Твой кешбэк" победила в номинации "Лучшая дебетовая карта", инновационный кредитный продукт для бизнеса "Лимит открыт" стал лидером в номинации "Онлайн-кредитование для юридических лиц".
Управляющая компания ПСБ (ООО "УК Промсвязь", входит в экосистему "ПСБ Благосостояние") признана "Лучшей управляющей компанией года".
Отдельной номинацией "За поддержку граждан и их семей" была отмечена разработанная ПСБ совместно с мультисервисной компанией "Правокард" программа лояльности по карте-электронному удостоверению "СВОи" для ветеранов боевых действий и их семей.
Как отметили в банке, профессиональное сообщество таким образом высоко оценило инновационные продуктовые разработки для граждан и бизнеса, высокие стандарты клиентского сервиса и сильную экспертизу команды группы ПСБ.
"ПСБ является активным участником платежной индустрии, о чем свидетельствуют миллионные объемы эмиссии платежных карт для розничных клиентов. С начала этого года число активных дебетовых карт банка выросло почти в четыре раза, кредитных - почти в полтора. Клиенты банка самостоятельно выбирают необходимые категории повышенного кешбэка, ориентируясь на свои привычки и финансовые потребности. В течение года ПСБ последовательно расширял программу лояльности с компаниями-партнерами, ввел приветственный кешбэк 25% для новых клиентов по дебетовой карте "Твой кешбэк", - говорится в сообщении.
По оценкам ПСБ, сегодня при выборе кредитной карты решающим фактором для клиентов становится продолжительность льготного периода, поэтому банк почти в 2 раза увеличил беспроцентный период по кредитной карте "180 дней без %" и предоставил возможность получать кешбэк в неограниченном размере.
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
ПСБ установил в новых регионах 60 тысяч терминалов безналичной оплаты
9 декабря, 17:25
ПСБ реализует программы поддержки защитников Отечества с целью обеспечения финансовой защиты и благополучия военнослужащих и их семей. В этом году банк реализовал инновационный проект - карту-электронное удостоверение "СВОи" для ветеранов боевых действий с широкой программой лояльности, в рамках которой ветеранам доступны различные нефинансовые сервисы. Программа позволяет дистанционно получить налоговые и юридические консультации, пользоваться услугами психологов и медицинского консьержа Все эти услуги предоставляются бесплатно, круглосуточно и доступны на всей территории страны.
Банк запустил онлайн-кредитование бизнеса, что позволило предпринимателям получать финансирование на развитие своего дела дистанционно – в короткий срок и без личного посещения офиса банка. В настоящее время более 100 тысяч компаний могут воспользоваться удобным цифровым кредитным продуктом от ПСБ – долгосрочной предодобренной кредитной линией "Лимит отрыт", разработанной специально для целей пополнения оборотных средств и операционных расходов юрлиц. Банк индивидуально для каждого клиента рассчитывает максимальную сумму кредитной линии, основываясь на открытых данных.
УК ПСБ в 2024 году занимает лидерские позиции по доходности управления. Объем активов под управлением УК ПСБ по итогам 11 месяцев 2024 года вырос на 31%, количество розничных клиентов за этот же период выросло на 19% .
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с федеральным законом, доступна на сайте. Ознакомиться с условиями управления активами, сведениями о лице, осуществляющем управление активами, информацией, подлежащей предоставлению в соответствии с законодательством России, можно в отделениях банка по адресам, указанным на сайте или по телефону 8 800 700-9-777.
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк, ИНН 7744000912, erid: F7NfYUJCUneP5VCaMi2j
Cтарший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
ПСБ: трансфер технологий между странами поддержит отечественный НИОКР
22 ноября, 14:23
 
ЭкономикаРоссияАссоциация российских банковПСБ (Банк ПСБ)премииПромсвязьбанк
 
 
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