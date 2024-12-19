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В Омской области проводят проверку после отравлений на базе отдыха - РИА Новости, 19.12.2024
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22:04 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/proverka-1990276964.html
В Омской области проводят проверку после отравлений на базе отдыха
В Омской области проводят проверку после отравлений на базе отдыха - РИА Новости, 19.12.2024
В Омской области проводят проверку после отравлений на базе отдыха
Следственный комитет проводит проверку после отравления 25 человек на базе отдыха в курортной зоне Омской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T22:04:00+03:00
2024-12-19T22:04:00+03:00
происшествия
омская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ОМСК, 19 дек - РИА Новости. Следственный комитет проводит проверку после отравления 25 человек на базе отдыха в курортной зоне Омской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального следственного управления СК России. Несколько отдыхающих, в том числе дети, отравились в загородном санатории в курортной зоне Чернолучье в Омской области. Некоторые из пострадавших госпитализировали, остальные обратились в больницу самостоятельно. "Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по факту массового отравления людей в одном из пригородных домов отдыха. По предварительным данным, несколько отдыхающих, в том числе двое несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, от госпитализации отказались", - рассказали в пресс-службе. По информации регионального Минздрава, 12 человек забрали на скорой помощи в среду, а в четверг 13 пациентов обратились в больницу самостоятельно. В стационаре находятся 17 человек, четверо из которых дети. Взрослые и два ребенка в состоянии средней степени тяжести, еще двое несовершеннолетних в удовлетворительном. Обстоятельства случившегося выясняются. Областная прокуратура совместно с Роспотребнадзором проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.
https://ria.ru/20241218/ekaterinburg-1990007773.html
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происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Омской области проводят проверку после отравлений на базе отдыха

СК проводит проверку в Омской области после отравления 25 человек на базе отдыха

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ОМСК, 19 дек - РИА Новости. Следственный комитет проводит проверку после отравления 25 человек на базе отдыха в курортной зоне Омской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального следственного управления СК России.
Несколько отдыхающих, в том числе дети, отравились в загородном санатории в курортной зоне Чернолучье в Омской области. Некоторые из пострадавших госпитализировали, остальные обратились в больницу самостоятельно.
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"Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по факту массового отравления людей в одном из пригородных домов отдыха. По предварительным данным, несколько отдыхающих, в том числе двое несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, от госпитализации отказались", - рассказали в пресс-службе.
По информации регионального Минздрава, 12 человек забрали на скорой помощи в среду, а в четверг 13 пациентов обратились в больницу самостоятельно. В стационаре находятся 17 человек, четверо из которых дети. Взрослые и два ребенка в состоянии средней степени тяжести, еще двое несовершеннолетних в удовлетворительном. Обстоятельства случившегося выясняются. Областная прокуратура совместно с Роспотребнадзором проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.
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ПроисшествияОмская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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