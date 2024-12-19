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В центре Дамаска прошли протесты за демократию и права женщин - РИА Новости, 19.12.2024
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19:51 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/protesty-1990262181.html
В центре Дамаска прошли протесты за демократию и права женщин
В центре Дамаска прошли протесты за демократию и права женщин - РИА Новости, 19.12.2024
В центре Дамаска прошли протесты за демократию и права женщин
Сотни сирийцев вышли на протесты в центре Дамаска за демократию и обеспечение прав женщин, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T19:51:00+03:00
2024-12-19T19:51:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сотни сирийцев вышли на протесты в центре Дамаска за демократию и обеспечение прав женщин, передает агентство Франс Пресс. "Сотни сирийцев протестовали в четверг в центре Дамаска, призывая к демократии и обеспечению прав женщин", - пишет агентство. Как уточняет агентство, среди лозунгов протестующих были: "Свободная, гражданская Сирия". Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
https://ria.ru/20241218/siriya-1989967741.html
https://ria.ru/20241218/sirija-1989918690.html
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в мире, дамаск (город), сирия, россия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Дамаск (город), Сирия, Россия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В центре Дамаска прошли протесты за демократию и права женщин

AFP: сотни сирийцев вышли на протесты в центре Дамаска за демократию

© Getty Images / Anadolu/Emin SansarДевушка в Дамаске
Девушка в Дамаске - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Getty Images / Anadolu/Emin Sansar
Девушка в Дамаске. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сотни сирийцев вышли на протесты в центре Дамаска за демократию и обеспечение прав женщин, передает агентство Франс Пресс.
"Сотни сирийцев протестовали в четверг в центре Дамаска, призывая к демократии и обеспечению прав женщин", - пишет агентство.
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Как уточняет агентство, среди лозунгов протестующих были: "Свободная, гражданская Сирия".
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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В миреДамаск (город)СирияРоссияБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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