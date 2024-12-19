https://ria.ru/20241219/programma-1990142258.html

Для регионов с низким уровнем рождаемости создадут программу поддержки

Для регионов с низким уровнем рождаемости создадут программу поддержки - РИА Новости, 19.12.2024

Для регионов с низким уровнем рождаемости создадут программу поддержки

Для регионов, где низкий уровень рождаемости, будет создана программа поддержки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:04:00+03:00

2024-12-19T14:04:00+03:00

2024-12-19T14:15:00+03:00

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740356_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_ad0899784cbc0c53ed91f41ed1f102bd.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Для регионов, где низкий уровень рождаемости, будет создана программа поддержки, заявил президент России Владимир Путин."А вот, что касается регионов, где уровень рождаемости меньше, чем коэффициент рождаемости 1,41, вот точно совершенно нужно делать отдельную программу и их поддерживать. Мы так и будем делать в отношении этих регионов", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Таких регионов, по словам главы государства, около 35, для них создается отдельная программа поддержки с объемом финансирования в 75 миллиардов рублей на ближайшие несколько лет.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240306/matkapital-1733022511.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, общество