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Для регионов с низким уровнем рождаемости создадут программу поддержки - РИА Новости, 19.12.2024
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14:04 19.12.2024 (обновлено: 14:15 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/programma-1990142258.html
Для регионов с низким уровнем рождаемости создадут программу поддержки
Для регионов с низким уровнем рождаемости создадут программу поддержки - РИА Новости, 19.12.2024
Для регионов с низким уровнем рождаемости создадут программу поддержки
Для регионов, где низкий уровень рождаемости, будет создана программа поддержки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:04:00+03:00
2024-12-19T14:15:00+03:00
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Для регионов, где низкий уровень рождаемости, будет создана программа поддержки, заявил президент России Владимир Путин."А вот, что касается регионов, где уровень рождаемости меньше, чем коэффициент рождаемости 1,41, вот точно совершенно нужно делать отдельную программу и их поддерживать. Мы так и будем делать в отношении этих регионов", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Таких регионов, по словам главы государства, около 35, для них создается отдельная программа поддержки с объемом финансирования в 75 миллиардов рублей на ближайшие несколько лет.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, общество
Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Общество
Для регионов с низким уровнем рождаемости создадут программу поддержки

Путин: для регионов с низким уровнем рождаемости создадут программу поддержки

© iStock.com / Alla LiebiedievaЖенщина держит в руках ножки новорожденного ребенка
Женщина держит в руках ножки новорожденного ребенка - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© iStock.com / Alla Liebiedieva
Женщина держит в руках ножки новорожденного ребенка. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Для регионов, где низкий уровень рождаемости, будет создана программа поддержки, заявил президент России Владимир Путин.
"А вот, что касается регионов, где уровень рождаемости меньше, чем коэффициент рождаемости 1,41, вот точно совершенно нужно делать отдельную программу и их поддерживать. Мы так и будем делать в отношении этих регионов", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Таких регионов, по словам главы государства, около 35, для них создается отдельная программа поддержки с объемом финансирования в 75 миллиардов рублей на ближайшие несколько лет.
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