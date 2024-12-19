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Жестянников доложил губернатору о запуске проекта "Школа депутатов"
Жестянников доложил губернатору о запуске проекта "Школа депутатов" - РИА Новости, 19.12.2024
Жестянников доложил губернатору о запуске проекта "Школа депутатов"
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников доложил губернатору региона Георгию Филимонову о запуске проекта "Школа... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:38:00+03:00
2024-12-19T13:38:00+03:00
2024-12-19T13:38:00+03:00
вологодская область
сергей жестянников
георгий филимонов
законодательное собрание вологодской области
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников доложил губернатору региона Георгию Филимонову о запуске проекта "Школа депутатов". "На оперативном совещании рассказал губернатору Георгию Филимонову о запуске проекта "Школа депутатов". Это еще одна инициатива, поддержанная главой региона. Мы начали пересборку ЗСО и в целом работы депутатов области, в эту парадигму включили обучающую программу для народных избранников и активных жителей региона в рамках разработанного нами профессионального стандарта депутата. Цель одна – повышение эффективности работы", - написал Жестянников в телеграм-канале. Он отметил, что в первую очередь, был сделан линейный срез – светофор эффективности работы депутатов. Также проанализировали деятельность 540 народных избранников из муниципалитетов. "Мы увидели, что в топе Вологодский, Вожегодский, Сямженский и Кич-Городецкий округа, в красной зоне – Череповецкий, Шекснинский районы, Верховажский и Тотемский округа. У муниципальных районов результаты объективно хуже. Коллегам необходимо задуматься и начать вести системную работу с гражданами. Здесь важно прямое включение глав муниципалитетов. 23 декабря мы проведем детальный анализ с представителями округов и районов по ВКС", - отметил спикер ЗСО. Жестянников добавил, что обучающие модули начнутся с января. Они предусматривают вопросы муниципального управления, работу с обращениями граждан, проектную деятельность, участие в партийных проектах. Обучение включает в себя 28 очных обучающих семинаров в каждом муниципалитете, 24 онлайн-урока, восемь вебинаров с экспертами. В конце пройдет защита дипломных работ. Сейчас формируем списки участников. "Губернатор поддержал инициативу по приглашению бойцов СВО, вернувшихся домой, на обучение в "Школу депутатов", а также дал поручение коллегам из правительства также ввести работу по привлечению участников специальной военной операции в органы власти. Это поручение президента России и один из наших приоритетов", - отметил Жестянников.
https://ria.ru/20241218/zhestyannikov-1989975793.html
https://ria.ru/20241216/zhestyannikov-1989501223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей жестянников, георгий филимонов, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов, Законодательное Собрание Вологодской области
Жестянников доложил губернатору о запуске проекта "Школа депутатов"
Спикер Жестянников доложил губернатору о запуске проекта "Школа депутатов"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников доложил губернатору региона Георгию Филимонову о запуске проекта "Школа депутатов".
"На оперативном совещании рассказал губернатору Георгию Филимонову о запуске проекта "Школа депутатов". Это еще одна инициатива, поддержанная главой региона. Мы начали пересборку ЗСО и в целом работы депутатов области, в эту парадигму включили обучающую программу для народных избранников и активных жителей региона в рамках разработанного нами профессионального стандарта депутата. Цель одна – повышение эффективности работы", - написал Жестянников в телеграм-канале.
Он отметил, что в первую очередь, был сделан линейный срез – светофор эффективности работы депутатов. Также проанализировали деятельность 540 народных избранников из муниципалитетов.
"Мы увидели, что в топе Вологодский, Вожегодский, Сямженский и Кич-Городецкий округа, в красной зоне – Череповецкий, Шекснинский районы, Верховажский и Тотемский округа. У муниципальных районов результаты объективно хуже. Коллегам необходимо задуматься и начать вести системную работу с гражданами. Здесь важно прямое включение глав муниципалитетов. 23 декабря мы проведем детальный анализ с представителями округов и районов по ВКС", - отметил спикер ЗСО.
Жестянников добавил, что обучающие модули начнутся с января. Они предусматривают вопросы муниципального управления, работу с обращениями граждан, проектную деятельность, участие в партийных проектах. Обучение включает в себя 28 очных обучающих семинаров в каждом муниципалитете, 24 онлайн-урока, восемь вебинаров с экспертами. В конце пройдет защита дипломных работ. Сейчас формируем списки участников.
"Губернатор поддержал инициативу по приглашению бойцов СВО, вернувшихся домой, на обучение в "Школу депутатов", а также дал поручение коллегам из правительства также ввести работу по привлечению участников специальной военной операции в органы власти. Это поручение президента России и один из наших приоритетов", - отметил Жестянников
.