https://ria.ru/20241219/prikaz-1990052599.html
Рогов рассказал, какой приказ отдали группировке ВСУ в Курахово
Рогов рассказал, какой приказ отдали группировке ВСУ в Курахово - РИА Новости, 19.12.2024
Рогов рассказал, какой приказ отдали группировке ВСУ в Курахово
Киев отдал приказ группировке украинских войск в городе Курахово любой ценой продержаться до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T09:46:00+03:00
2024-12-19T09:46:00+03:00
2024-12-19T12:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
донецкая народная республика
россия
дональд трамп
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Киев отдал приказ группировке украинских войск в городе Курахово любой ценой продержаться до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС России продолжают обхват Курахово в ДНР, который уже окружен с нескольких сторон. Российские войска освободили около 90% территории города, враг выбит из восточной, южной и центральной части, основные бои перекинулись в северо-западный район. "Согласно полученным оперативным данным, группировка украинских войск в городе Курахово получила приказ дотянуть любой ценой до инаугурации Трампа", — сказал он. При этом, по его словам, у остатков группировки ВСУ есть четкое понимание, что долго они не протянут. Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР. Инаугурация Трампа пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241219/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курахово
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, дональд трамп, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Дональд Трамп, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал, какой приказ отдали группировке ВСУ в Курахово
Рогов: группировке ВСУ в Курахово приказали дотянуть до инаугурации Трампа