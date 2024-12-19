https://ria.ru/20241219/prikaz-1990052599.html

Рогов рассказал, какой приказ отдали группировке ВСУ в Курахово

Рогов рассказал, какой приказ отдали группировке ВСУ в Курахово - РИА Новости, 19.12.2024

Рогов рассказал, какой приказ отдали группировке ВСУ в Курахово

Киев отдал приказ группировке украинских войск в городе Курахово любой ценой продержаться до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T09:46:00+03:00

2024-12-19T09:46:00+03:00

2024-12-19T12:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

курахово

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россия

дональд трамп

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Киев отдал приказ группировке украинских войск в городе Курахово любой ценой продержаться до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС России продолжают обхват Курахово в ДНР, который уже окружен с нескольких сторон. Российские войска освободили около 90% территории города, враг выбит из восточной, южной и центральной части, основные бои перекинулись в северо-западный район. "Согласно полученным оперативным данным, группировка украинских войск в городе Курахово получила приказ дотянуть любой ценой до инаугурации Трампа", — сказал он. При этом, по его словам, у остатков группировки ВСУ есть четкое понимание, что долго они не протянут. Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР. Инаугурация Трампа пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241219/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, дональд трамп, владимир рогов, вооруженные силы украины