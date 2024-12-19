https://ria.ru/20241219/prigovor-1990078956.html
В Крыму осудили пять человек за хранение арсенала оружия
В Крыму осудили пять человек за хранение арсенала оружия - РИА Новости, 19.12.2024
В Крыму осудили пять человек за хранение арсенала оружия
Мелитопольский межрайонный суд Запорожской области осудил пять граждан России и Украины за хранение арсенала оружия на сроки от 11 до 13 лет и штрафы, сообщила... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:54:00+03:00
2024-12-19T11:54:00+03:00
2024-12-19T11:54:00+03:00
происшествия
запорожская область
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Мелитопольский межрайонный суд Запорожской области осудил пять граждан России и Украины за хранение арсенала оружия на сроки от 11 до 13 лет и штрафы, сообщила пресс-служба УФСБ Крыма и Севастополя. В местах проживания фигурантов, а также в двух специально оборудованных схронах обнаружено и изъято: пять автоматов "Калашникова", три пистолета "ПМ", один пистолет "ТТ", восемь гранат "РГД-5", пять запалов "УЗРГМ", один боеприпас "ВОГ" и 218 патронов различных калибров, сообщили в ведомстве. Следователи ФСБ в отношении организованной группы возбудили уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 4 статей 222, 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ). "Решением Мелитопольского межрайонного суда Запорожской области обвиняемые признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений и приговорены к лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима на срок от 11 до 13 лет и штрафам в размере 350 тысяч рублей каждому" , - сообщили в ведомстве. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20241108/prigovor-1982760901.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Запорожская область, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму осудили пять человек за хранение арсенала оружия
Пять граждан РФ и Украины получили от 11 до 13 лет за хранение арсенала оружия