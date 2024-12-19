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После ЧП с поездами в Мурманской области 15 человек остаются в больницах
После ЧП с поездами в Мурманской области 15 человек остаются в больницах - РИА Новости, 19.12.2024
После ЧП с поездами в Мурманской области 15 человек остаются в больницах
Пятнадцать человек, в том числе трое детей, остаются в больницах после столкновения двух поездов в Мурманской области, еще восьми медицинская помощь оказана... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:50:00+03:00
2024-12-19T10:50:00+03:00
2024-12-19T10:50:00+03:00
происшествия
мурманская область
мурманск
санкт-петербург
ржд
столкновение поездов в мурманской области
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пятнадцать человек, в том числе трое детей, остаются в больницах после столкновения двух поездов в Мурманской области, еще восьми медицинская помощь оказана амбулаторно, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "На утро четверга госпитализированы 15 человек, среди них три ребенка", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что восьми пострадавшим, в том числе двум детям, медицинская помощь была оказана амбулаторно. В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, в котором, как сообщали РЖД, было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов. Из-за аварии пострадал 31 человек, из них пятеро детей. Два человека погибли.
мурманская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места столкновения поездов в Мурманской области
Задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским составом в Мурманской области, сообщает СК.
2024-12-19T10:50
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Происшествия, Мурманская область, Мурманск, Санкт-Петербург, РЖД, Столкновение поездов в Мурманской области
После ЧП с поездами в Мурманской области 15 человек остаются в больницах
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пятнадцать человек, в том числе трое детей, остаются в больницах после столкновения двух поездов в Мурманской области, еще восьми медицинская помощь оказана амбулаторно, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2024-12-19T10:50
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PT0M31S
После ЧП с поездами в Мурманской области 15 человек остаются в больницах
В Мурманской области 15 человек остаются в больницах после столкновения поездов