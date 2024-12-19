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После ЧП с поездами в Мурманской области 15 человек остаются в больницах

После ЧП с поездами в Мурманской области 15 человек остаются в больницах - РИА Новости, 19.12.2024

После ЧП с поездами в Мурманской области 15 человек остаются в больницах

Пятнадцать человек, в том числе трое детей, остаются в больницах после столкновения двух поездов в Мурманской области, еще восьми медицинская помощь оказана... РИА Новости, 19.12.2024

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2024-12-19T10:50:00+03:00

2024-12-19T10:50:00+03:00

происшествия

мурманская область

мурманск

санкт-петербург

ржд

столкновение поездов в мурманской области

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пятнадцать человек, в том числе трое детей, остаются в больницах после столкновения двух поездов в Мурманской области, еще восьми медицинская помощь оказана амбулаторно, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "На утро четверга госпитализированы 15 человек, среди них три ребенка", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что восьми пострадавшим, в том числе двум детям, медицинская помощь была оказана амбулаторно. В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, в котором, как сообщали РЖД, было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов. Из-за аварии пострадал 31 человек, из них пятеро детей. Два человека погибли.

мурманская область

мурманск

санкт-петербург

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Кадры с места столкновения поездов в Мурманской области Задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским составом в Мурманской области, сообщает СК. 2024-12-19T10:50 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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