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Минздрав назвал общее число пострадавших в ЧП с поездом под Мурманском - РИА Новости, 19.12.2024
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10:48 19.12.2024 (обновлено: 10:58 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/postradavshie-1990060184.html
Минздрав назвал общее число пострадавших в ЧП с поездом под Мурманском
Минздрав назвал общее число пострадавших в ЧП с поездом под Мурманском - РИА Новости, 19.12.2024
Минздрав назвал общее число пострадавших в ЧП с поездом под Мурманском
Общее число пострадавших в аварии с поездом в Мурманской области – 25 человек, 14 из них проходят лечение в больницах, еще 11 получили медицинскую помощь... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:48:00+03:00
2024-12-19T10:58:00+03:00
мурманская область
происшествия
столкновение поездов в мурманской области
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Общее число пострадавших в аварии с поездом в Мурманской области – 25 человек, 14 из них проходят лечение в больницах, еще 11 получили медицинскую помощь амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, в котором, как сообщали РЖД, было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов."По оперативным данным, в больницах Мурманской области проходят лечение 14 пострадавших в аварии на железной дороге, в том числе трое детей. Состояние 10 пациентов, в числе которых трое детей, врачи оценивают как тяжелое. Четверо – в состоянии средней тяжести. 11 человек, включая двоих детей, получили медицинскую помощь амбулаторно. Двое пострадавших, к сожалению, погибли", - сказал Кузнецов журналистам.
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5
4.7
96
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Кадры с места схода вагонов в Мурманской области
Кадры с места схода вагонов в Мурманской области
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мурманская область, происшествия, столкновение поездов в мурманской области, видео
Мурманская область, Происшествия, Столкновение поездов в Мурманской области
Минздрав назвал общее число пострадавших в ЧП с поездом под Мурманском
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Общее число пострадавших в аварии с поездом в Мурманской области – 25 человек, 14 из них проходят лечение в больницах, еще 11 получили медицинскую помощь амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
2024-12-19T10:48
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Минздрав назвал общее число пострадавших в ЧП с поездом под Мурманском

Минздрав: 25 человек пострадали в аварии с поездом в Мурманской области

© Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Общее число пострадавших в аварии с поездом в Мурманской области – 25 человек, 14 из них проходят лечение в больницах, еще 11 получили медицинскую помощь амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 МурманскСанкт-Петербург, в котором, как сообщали РЖД, было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов.
"По оперативным данным, в больницах Мурманской области проходят лечение 14 пострадавших в аварии на железной дороге, в том числе трое детей. Состояние 10 пациентов, в числе которых трое детей, врачи оценивают как тяжелое. Четверо – в состоянии средней тяжести. 11 человек, включая двоих детей, получили медицинскую помощь амбулаторно. Двое пострадавших, к сожалению, погибли", - сказал Кузнецов журналистам.
 
Мурманская областьПроисшествияСтолкновение поездов в Мурманской области
 
 
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