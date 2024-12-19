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Минздрав назвал общее число пострадавших в ЧП с поездом под Мурманском

Минздрав назвал общее число пострадавших в ЧП с поездом под Мурманском - РИА Новости, 19.12.2024

Минздрав назвал общее число пострадавших в ЧП с поездом под Мурманском

Общее число пострадавших в аварии с поездом в Мурманской области – 25 человек, 14 из них проходят лечение в больницах, еще 11 получили медицинскую помощь... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T10:48:00+03:00

2024-12-19T10:48:00+03:00

2024-12-19T10:58:00+03:00

мурманская область

происшествия

столкновение поездов в мурманской области

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Общее число пострадавших в аварии с поездом в Мурманской области – 25 человек, 14 из них проходят лечение в больницах, еще 11 получили медицинскую помощь амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, в котором, как сообщали РЖД, было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов."По оперативным данным, в больницах Мурманской области проходят лечение 14 пострадавших в аварии на железной дороге, в том числе трое детей. Состояние 10 пациентов, в числе которых трое детей, врачи оценивают как тяжелое. Четверо – в состоянии средней тяжести. 11 человек, включая двоих детей, получили медицинскую помощь амбулаторно. Двое пострадавших, к сожалению, погибли", - сказал Кузнецов журналистам.

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места схода вагонов в Мурманской области Кадры с места схода вагонов в Мурманской области 2024-12-19T10:48 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мурманская область, происшествия, столкновение поездов в мурманской области, видео