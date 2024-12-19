https://ria.ru/20241219/pokhmele-1754457390.html

Как избавиться от похмелья быстро и эффективно: советы специалистов

Как избавиться от похмелья: способы снятия похмельного синдрома быстро и эффективно

Как избавиться от похмелья быстро и эффективно: советы специалистов

Похмелье появляется, когда человек выпил слишком много алкоголя и произошла серьезная интоксикация организма. Виды и степени тяжести похмельного синдрома, как... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T10:05:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Похмелье появляется, когда человек выпил слишком много алкоголя и произошла серьезная интоксикация организма. Виды и степени тяжести похмельного синдрома, как справиться с абстинентным синдромом: способы лечения и борьбы. О том, как избавиться от похмелья в домашних условиях быстро и эффективно и как его предотвратить, — в материале РИА Новости. ПохмельеПохмелье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, которое выражается в неприятных физических и психологических ощущениях. Другое его название — абстинентный синдром. Похмелье может длиться от нескольких часов до суток и более.Этанол в алкогольных напитках после приема внутрь сначала превращается в ацетальдегид (этаналь), а затем в уксусную кислоту. Этот процесс происходит в печени при помощи особого фермента — алкогольдегидрогеназы. При избытке алкоголя в крови ферментные системы не справляются с полным превращением ацетальдегида в уксусную кислоту, в результате он накапливается в организме. Ацетальдегид значительно более токсичен, чем сам этанол. Кроме того, алкоголь вызывает выработку фермента CYP2E1, который сам может образовывать токсины и свободные радикалы.По мнению ученых, даже самые малые порции алкоголя наносят серьезный ущерб здоровью и заметно повышают вероятность преждевременной смерти от болезней сердца, рака и несчастных случаев."Теперь мы можем очень четко заявить, что негативные эффекты от спиртного исчезают только в том случае, если количество выпитого стремится к нулю. Развенчан миф о том, что одна-две порции алкоголя полезны для здоровья", — заявила Эммануэла Гакиду из Университета Вашингтона (США).Виды похмельяВрачи выделяют два вида похмельного синдрома:Помимо видов существуют и степени:ПричиныПроцессы, приводящие к похмельному синдрому, до сих пор плохо изучены. Такое состояние может быть вызвано большим количеством ацетальдегида, потому что при частом приеме алкоголя он накапливается в организме и способен вызывать отравление даже при небольших дозах выпитого. Иные причины:СимптомыПохмелье вызывает следующие симптомы:Как правило, похмелье возникает через три-восемь часов после употребления алкоголя. Фактически организм борется с токсинами, пытается от них избавиться.Психологически человек чувствует себя тоже плохо, у него развиваются:Сколько длитсяПохмелье может длиться до 72 часов, все зависит от индивидуальных особенностей организма и количества выпитого. Обычно неприятные симптомы проходят спустя сутки. Иногда через двое, если человек не очень хорошо переносит спиртное.ПоследствияАлкоголь известен как депрессант. Во время его употребления часто повышается настроение, но как только этиловый спирт покинет организм, у человека могут проявиться симптомы депрессии — сниженное настроение, повышенная усталость, плаксивость, раздражительность, нежелание что-либо делать, паранойя и т. д.Спиртное раздражает желудок и кишечник. Возникающее в результате воспаление может привести к болям в животе, тошноте и рвоте. Оно также истощает запасы витаминов и минералов в организме, вызывает усталость, слабость и перепады настроения.Похмелье может быть как болезненным, так и опасным. Во время такого состояния у человека нарушается координация и способность принимать решения, здраво оценивая обстановку.Как избавиться от похмельяКогда похмелье наступило, и человек чувствует себя плохо, можно применить методы, помогающие улучшить общее самочувствие. Если состояние слишком плохое, следует вызвать скорую помощь.Общие советыДля того, чтобы быстрее избавиться от неприятных симптомов, можно:Также при похмелье лучше плотно поесть, даже если нет аппетита.Лечение в домашних условияхВрач-патофизиолог Алена Парецкая и врач-невролог Евгений Мосин рассказали о продуктах, которые помогают избавиться от похмелья.По их словам, яйца — источник особой аминокислоты под названием L-цистеин, которая необходима печени для расщепления токсина, накапливающегося в организме при употреблении чрезмерного количества алкоголя. Поэтому завтрак с использованием этого продукта поможет справиться с похмельем.Если бороться с недостатком жидкости с помощью кокосовой воды, то она дополнительно сможет восполнить баланс электролитов за счет содержания калия, утверждают эксперты.С проблемами желудочно-кишечного тракта, вызванными алкоголем, помогут справиться имбирь и содержащие электролит калия бананы. Имбирь будет эффективен при тошноте и рвоте, его следует нарезать и добавить в воду, а бананы также помогут при расстройстве желудка.Сладкая газировка на основе лимона или лайма способствует более быстрому выводу алкоголя из организма. Сок цитрусовых благотворно влияет на кишечник, подавляя тошноту, высокое содержание сахара помогает восстановить силы, а вода восполняет потери жидкости от обезвоживания, отметили медики.Корейские ученые считают эффективным средством от похмелья обыкновенную спаржу. Как показали опыты, проведенные на клетках человеческой и крысиной печени, аминокислоты и минеральные элементы, содержащиеся в молодой спарже, снижают окислительный стресс, которому орган подвергается из-за чрезмерного количества спиртного. Растение оказывало положительный эффект даже на клетки печени хронических алкоголиков.Народные рецепты от похмельяСчитается, что от похмелья помогают огуречный рассол, легкий куриный бульон, травяные чаи, которые успокаивают нервную систему и помогают легче заснуть.Медицинские препараты от похмельяСуществует ряд лекарственных препаратов, которые могут облегчить абстинентный синдром и снять симптомы похмелья. Это так называемые сорбенты, которые связывают вредные вещества и выводят их из организма. Такие лекарства намного эффективнее активированного угля. Головную боль можно снять одним из обезболивающих.Когда обращаться к врачуПомощь врача-нарколога может понадобиться при сильном отравлении алкоголем. Также к специалисту лучше обратиться при похмелье пожилым людям, тем, у кого есть хронические заболевания.Что нельзя делать при похмельеИзбавляться от недомогания нельзя с помощью:Как предотвратить похмельеЛучший способ избежать похмелья — не превышать условную "норму" для взрослых людей (20 граммов в день), при которой вред для организма будет не слишком серьезным.При более серьезных дозах, чтобы минимизировать риск похмелья, нужно следовать рекомендациям:Рекомендации врачейСледует помнить о том, что с каждым разом похмелье протекает все тяжелее, и чем чаще человек выпивает, тем хуже ему становится на следующий день. Важно обращать внимание на совместимость лекарственных препаратов со спиртным. Если есть противопоказания, нельзя их употреблять одновременно.

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https://ria.ru/20240101/alkogol-1915025597.html

https://ria.ru/20231228/pokhmele-1918714596.html

https://ria.ru/20230508/pokhmele-1870088642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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